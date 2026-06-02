Máximo Qiles, tocado en su orgullo, manda un mensaje a sus rivales para la cita en Balaton Ring

El piloto español de KTM sigue líder del Mundial de Moto3, pero en Mugello no le salieron las cosas como preveía. Ahora, llega a Hungría con ganas de resarcirse

Un tropiezo sí, dos no. Ese parece ser el mensaje que ha querido lanzar el español Máximo Quiles (KTM), líder del mundial de Moto3, tras su discreto resultado en Mugello este pasado fin de semana.

Ahora, llegará a Balaton Ring, donde se disputará este fin de semana el Gran Premio de Hungría, con ganas de resarcirse de ese undécimo puesto firmado en Italia y con el dulce recuerdo del año pasado y de una de sus "primeras victorias".

"La carrera del pasado fin de semana fue complicada y no conseguimos el podio, pero he aprovechado estos días para cargar pilas y volver concentrado en hacer nuestro trabajo", recuerda Quiles en la nota de prensa difundida este martes por su equipo.

"No cambio mi objetivo: seguiré yendo sesión a sesión y estaré listo para volver a luchar por el podio el domingo", explica el líder del Mundial de Moto3.

Su compañero, el hispano-argentino Marco Morelli reconoce que el fin de semana pasado no pudieron terminar como hubiesen querido, por lo que llega a Hungría "mucho más motivado".

"Estoy deseando llegar para redimirme del resultado de Italia y aunque todavía no conozco el circuito, no creo que eso vaya a ser un problema; tengo mucha confianza en el equipo y en el trabajo que estamos haciendo", señala Morelli.

Así le fue a Máximo Quiles en Mugello

El joven piloto español Brian Uriarte (KTM), de 17 años, fue el gran protagonista con su victoria en el Gran Premio de Italia de Moto3. Por contra, la gran decepción la firmó Máximo Quiles (KTM) con su undécimo lugar.

El piloto de KTM no estuvo demasiado afortunado y perdió una posición, de decimoquinto a decimosexto, en las primeras curvas del trazado. Ya en la segunda vuelta y con el camino por delante algo más despejado, Máximo Quiles recuperó un par de posiciones para ponerse en la parte posterior del grupo de cabeza.

En la cuarta vuelta, Máximo Quiles ya se encontraba en la sexta posición, siendo sólo superado por Brian Uriarte, Hakim Danish, Adrián Fernández (Honda), Álvaro Carpe (KTM) y Joel Esteban, pero ninguno de estos pilotos cedió un milímetro de pista a sus rivales y los adelantamientos eran constantes.

En la quinta vuelta, quien se puso líder fue Adrián Fernández, pero una vuelta más tarde era Álvaro Carpe el que marcaba el ritmo, ya con Máximo Quiles en la segunda posición, pero con todo por decidir al no haberse completado si quiera el ecuador de la carrera, prevista a 17 vueltas.

Y, finalmente, se puso Quiles líder de la prueba por primera vez al comienzo de la séptima vuelta, en la que el grupo de cabeza perdió a una de sus unidades, el finlandés Rico Salmela (KTM), que se fue por los suelos en la curva cinco del trazado.

Pero, a cuatro vueltas del final, Adrián Fernández se encargó de marcar el ritmo, perseguido como su sombra por el británico Eddie O'Shea (Honda), Hakim Danish, Joel Kelso y Máximo Quiles, sin apenas descanso para ninguno de ellos en los 5.245 metros del trazado toscano.

Poco después, Máximo Quiles protagonizaría un gran susto en la penúltima vuelta que pudo controlar, aunque le relegó a la undécima posición del grupo, su peor resultado de la temporada.

Así va el Mundial de Moto3 tras el Gran Premio de Italia

Pese a este tropiezo inesperado en Mugello, Máximo Quiles sigue líder del mundial de Moto3 con 145 puntos, ahora con Álvaro Carpe (KTM) segundo, también en la carrera, con 93 puntos, por los 89 del también español Adrián Fernández (Honda), que acabó cuarto la carrera toscana.