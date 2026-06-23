MotoGP confirma tres cambios importantes en su parrilla de salida

La 'Grand Prix Comission' de MotoGP ha tenido en cuenta los accidentes de Montmeló y Hungría para velar aún más por la seguridad de los pilotos

El Mundial de MotoGP sigue adaptándose a la necesidad y seguridad de los pilotos. Ahora, han confirmado varias modificaciones que podrían afectar al desarrollo de las mismas.

La 'Grand Prix Comission' de MotoGP ha anunciado la eliminación de los dispositivos de altura delantera ('holeshot devices'), la modificación de la disposición de los pilotos en parrilla, ampliando la distancia de separación entre filas, y el número de motocicletas permitido para un mismo fabricante en la máxima categoría, que pasa a ser de seis.

Según un comunicado difundido por la organización, dos de estas modificaciones del reglamento, la eliminación del dispositivo de altura y la limitación del número de pilotos por fábrica, afectarán tan solo a la categoría de MotoGP, mientras que la ampliación de las distancias entre pilotos en parrilla, que busca aumentar la seguridad en las salidas, se aplicará también a las categorías de Moto2 y Moto3.

Asimismo, la desaparición de los 'holeshot devices' entrará en vigor de forma inmediata en el próximo Gran Premio de Países Bajos, que se disputa del 25 al 28 de junio en el Circuito de Assen, mientras que el aumento de las distancias entre pilotos -de tres a cuatro metros en la separación vertical, de nueve a doce metros entre cada fila de tres pilotos- será de aplicación a partir del Gran Premio de Alemania, que tendrá lugar del 10 al 12 de julio.

Por su parte, la nueva norma que limita a un máximo de seis los pilotos autorizados por fabricante, lo que en la práctica se traduce en que las fábricas solo podrán suministrar motos a dos equipos adicionales además del oficial, tendrá validez en la categoría reina a partir de 2028, siempre que en ese momento compitan al menos cinco fabricantes en el campeonato.

Los dos últimos precedentes

Lo ocurrido en las arrancadas de Montmeló y de Hungría ha resultado determinante para que la Grand Prix Comission, formada por Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) y Carmelo Ezpeleta (presidente de MotoGP Sports Entertainment Group, antigua Dorna) en presencia de Jorge Viegas (presidente de la Federación Internacional de Motociclismo), Carlos Ezpeleta, Corrado Cecchinelli, Paul King y Dominique Hebrard, haya optado por sendas modificaciones.

Cabe recordar que la distancia vertical actual entre las filas de pilotos es de tres metros, y se aumentará a cuatro, con lo que la distancia entre cada fila, que seguirá siendo de tres pilotos en cada una, pasará de nueve a doce metros. Dicha norma, sin duda, a quien más beneficiará será a aquel que logre la 'pole position', que tendrá un pequeño margen más a la hora de la arrancada, respecto al resto de filas.

Por último y respecto a la nueva normativa sobre el límite de motos por fabricante, el comunicado reza así: "Habrá un límite máximo de seis pilotos a los que se les permitirá utilizar motos del mismo fabricante en MotoGP, lo que significará, en la práctica, que los fabricantes podrán suministrar a un máximo de dos equipos satélites, además del suyo propio. Esto se aplicará siempre y cuando haya al menos cinco fabricantes compitiendo en el campeonato en ese momento".