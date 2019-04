El CBC Dos Hermanas apuesta por la inclusión mediante el baloncesto

"Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad". Así emocionaba a todo el país Jesús Vidal, reconocido el pasado mes de febrero como Mejor actor revelación en la gala de los Goya celebrada en Sevilla. Precisamente, el actor interpretaba en la película Campeones a un jugador de un equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad intelectual.

A unos kilómetros del Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes de Sevilla, donde tuvo lugar la fiesta del cine español, un mes después, fue presentado en Dos Hermanas el primer equipo de baloncesto de la provincia de Sevilla compuesto por personas con esas características, el Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas-ANIDI. "La película de Campeones ha marcado un punto de inflexión a la hora de poner en marcha proyectos de este tipo, que creo que tienen un gran futuro. El deporte es una herramienta magnífica para fomentar la inclusión", comenta a ED Jesús Llano, presidente del club y entrenador del equipo.

Aunque el equipo todavía no ha empezado a competir, llevan ya tres meses de entrenamientos. "La idea nace aproximadamente hace dos años cuando el nuevo grupo de la Junta directiva tomamos posesión. Uno de los objetivos que nos marcamos, entre otros, es tener un equipo de estas características y lo hemos podido concretar hace unos meses", cuenta Llano sobre el nacimiento del equipo, haciendo una primera valoración de este comienzo: "Es muy gratificante. Los jugadores se lo toman muy en serio los entrenamientos. Me ha sorprendido el nivel de disciplina que tienen, cómo siguen las instrucciones, la ilusión con la que esperan el día del entrenamiento. La experiencia no puede ser mejor la verdad".

De momento hay 22 jugadores, todos ellos pertenecientes al centro ocupacional de día ANIDI, donde participan en talleres de lunes a viernes e incluso viviendo allí. "La idea de contactar con ellos fue el hecho de ser una entidad local, que se dedica a ayudar a personas con este tipo de discapacidad intelectual y nos pusimos en contacto con ellos para poner en marcha el proyecto", explica Jesús Llano sobre los motivos por los que unieron a esta entidad.

No obstante, el plazo de inscripción está abierto a otros jugadores: "Si una persona que no pertenezca a ANIDI quiere estar con nosotros, puede perfectamente hacerlo. Cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad intelectual, preferentemente que sea de Dos Hermanas, aunque tampoco es inconveniente que no sea de aquí, puede incorporarse al equipo".

Para ello, el entrenador explica que los requisitos para entrar son muy sencillos, "solo tienen que adaptarse a los horarios del entrenamiento". "Sí que evidentemente 23 personas no pueden jugar en competición. Tendremos en cuenta criterios deportivos pero también criterios a nivel de compromiso, aquellos que tengan una mayor profesionalidad e implicación con el equipo, no solo jugadores que destaquen por ser buenos, también criterios de tipo humano o personal", añade.

Para Llano contar con jugadores así es un privilegio, "lo más gratificante es el cariño que te muestran, abiertamente de manera muy sincera. Para un entrenador es muy gratificante". Además, como entrenador que es de varios equipos del Club de Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas, no nota mucha diferencia con el resto de equipos: "Haciendo una comparación con equipos de niños, es bastante similar los ejercicios, la metodología, la forma en la que me dirijo a ellos. Y la respuesta de ellos también lo es. No estoy notando una diferencia enorme".

¿Por qué no se había creado un equipo de baloncesto de estas características anterioridad? Jesús Llano no encuentra explicación pero se muestra contento de ser los primeros: "Los clubes como el nuestro, principalmente de cantera, estamos más orientados de manera natural a la formación de niños y jóvenes que no presentan ningún tipo de discapacidad. El hecho de incorporar a un equipo de estas características no creo que sea que los clubes no quieran hacerlo, sino que no habrán tenido la idea o no han podido contar con la suerte que tuvimos de contar con ANIDI, que nos ha facilitado mucho contar con personas de estas características. Yo no creo que deje en mal lugar a nadie, alguien tenía que ser el primero y fuimos nosotros. Espero sinceramente que otros clubes de nuestro entorno se animen a desarrollar un equipo de estas características, porque no olvidemos que los clubes tenemos una responsabilidad social con nuestra sociedad y es una manera muy buena de llevar a cabo proyectos de este tipo".

De momento solo están entrenando, pero el objetivo, más allá de la vertiente social, es la de competir, y al más alto nivel posible. "Hay varias opciones. Barajamos competir en Fanddi, federación que regula las competiciones de los equipos de estas características. Ya hemos estado en contacto con ellos, incluso el día de la presentación estuvo presente su delegado en Sevilla. Nuestra intención es participar en las competiciones oficiales que existan. Hay también otras a nivel municipal, organizadas por el IMD, que es posible que contemplemos esa posibilidad. Pero nuestra idea a largo plazo es incorporarnos en la competición máxima a la que se pueden inscribir este tipo de equipos", afirma el técnico del equipo.

"El primer objetivo es prepararles lo mejor posible para competir. La competición también marcará nuestro sitio, desconozco el nivel de equipos de este tipo y para mí también será un aprendizaje", finaliza Jesús Llano. Y es que, además de lo deportivo, estos jugadores buscarán ser unos "campeones", divertirse en la cancha y demostrar que no es ficción, es una realidad que se podrá disfrutar cada fin de semana en Dos Hermanas, pioneros en la provincia de Sevilla.