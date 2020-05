Laia Palau: Me parece maravilloso que la fase final sea en Valencia

Valencia, 14 may (EFE).- Laia Palau, capitana de la selección española de baloncesto, señaló que le parece ?una iniciativa maravillosa? que la celebración de la fase final del Eurobasket femenino 2021 sea en Valencia y que está muy contenta por ello.



?Estoy muy contenta con que el Eurobasket se haga en Valencia, me parece alucinante por parte de la Federación que después de organizar el Mundial en España hace nada que ahora mismo encajen esta propuesta y trasladen la fase final aquí?, explicó durante el encuentro virtual ?Practicamos igualdad: Mujer y deporte? organizada por el Logos Basket Sedaví.



Palau, que reconoció que tiene ?devoción? por Valencia, destacó la apuesta de la ciudad por el baloncesto ?de manera brutal? y dijo que son este tipo de acciones las que demuestran que las organizaciones apuestan por el deporte femenino.



Sobre la finalización de la Liga Femenina, Palau indicó que entiende que su liga es mucho más corta que la de los hombres y que tiene más sentido para ellos retomarla porque les queda el tramo final.



?El problema que han encontrado los clubes con nosotras es que los contratos eran hasta el 6 de mayo como tarde, y ya ha pasado esta fecha. No podíamos posponer nada porque supongo que habría que renovar a las jugadoras. La liga femenina no es boyante, la gente recorta al máximo lo que puede y ya sabíamos todas que no íbamos a acabar?, explicó.



En España solo son consideradas como profesionales la Liga de fútbol masculino y la ACB y Palau declaró que, aunque está claro que no tienen las mismas condiciones que la liga masculina, ella también se considera jugadora profesional.



?No hay la misma inversión en dinero, en estructuras? Hace mucho tiempo que digo que no me interesa compararme con los hombres porque es una pérdida de energía. Considero que estamos cambiando cosas, a nivel salarial y en otras cuestiones estamos a muchos kilómetros de los hombres?, reflexionó.



Pero la capitana de la selección explicó que sí que existe un gran avance porque ahora las generaciones más jóvenes tienen un referente. ?Yo no tuve un referente, al menos ahora las niñas tienen esta información y saben que tú puedes ser jugadora de baloncesto, para mí ya es un paso?.