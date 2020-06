Ibon Navarro: ?Mi hijo quiere que gane el Valencia. Me siento traicionado?

Andorra la Vella, 14 jun (EFE).- El 18 de junio será especial por doble motivo para el técnico vasco del BC MoraBanc Andorra, Ibon Navarro, porque el baloncesto vuelve con el primer partido del grupo B de la Fase Final Excepcional ACB contra el Valencia Basket, y es el cumpleaños de su mujer, Almudena, que es valenciana. Además su hijo Aritz lo tiene claro. ?Es el cumpleaños de su madre y le ha dicho que quiere que gane el Valencia Basket. Me siento como si mi hijo me hubiese traicionado?, dice el entrenador.



Así empieza la charla telemática entre Ibon Navarro y Jaume Ponsarnau. Uno es el entrenador del BC MoraBanc Andorra y otro del Valencia Basket. El jueves sus pizarras se enfrentaran a puerta cerrada en Valencia. Los dos ofrecieron una charla divertida y también didáctica dónde expusieron sus inquietudes después de estar unos meses confinados y preparar a sus equipos para está Fase Final.



Un inicio refrescante y lleno de humor. Dos amigos que serán el jueves rivales y que recordaron cuando se conocieron. ?Yo llevaba el júnior del Baskonia y tu el júnior del Manresa. Creo que era el año 98. Me enviaste videos del Joventut. Ya hace 22 años que nos conocimos y nos caímos bien desde el principio?, diceIbón..



Después de un inicio de conversación más personal empezaron a hablar de las inquietudes deportivas. ?Hemos tenido que hacer mucha pedagogía porque el jugador profesional tiene miedo a lesionarse. Se toma voltaren más que cualquier otra persona del mundo. Y ahora le aparece el virus, por tanto, miedo al contacto para no contagiarse. Después de estar confinados jugar un torneo nuevo??, comenta Jaume Ponsarnau.



Ibon Navarro le responde con la misma preocupación. ?Nunca estos deportistas han estado tanto tiempo tan parados. Yo no se si después de está mini preparación que hemos hecho nos servirá en un futuro para replantearnos las pretemporadas y hacer un trabajo mucho más personalizado para ver después el rendimiento. Tengo muchas ganas de ver que pasa?, apunta.



El técnico vasco del BC MoraBanc también habló de sus jugadores durante el confinamiento por la crisis sanitaria de la Covid-19. ?Como nosotros hemos estado en nuestra bombona sanitaria de Andorra no hemos percibido miedo de los jugadores. He notado tristeza, desgana y aquello de entender que no estaban seguros de volver a jugar y volverse a poner con esa exigencia. No ha sido fácil. Me he enfocado más en decirles que estarían mejor en el pabellón entrenando que en casa. Dejar de estar solos?, dice.



De la misma opinión es Jaume Ponsarnau. ?El estimulo que más he utilizado es el baloncesto y la competición. Nuestros jugadores son animales competitivos. Como nosotros también?, añade.



También valoraron la Fase Final Excepcional. ?Hay que hacer hincapié que en el primer partido no se gana ni se pierde todo. Nosotros también veremos si es mejor rotar o darlo todo por los jugadores más enchufados?, comentó Ponsarnau. Ibon Navarro también aportó otra fórmula en está nueva Fase Final. ?Entran sólo dos de seis en cada grupo. Tengo miedo que en las últimas jornadas se vean partidos descafeinados. Igual podían haber hecho que entraran cuatro de seis para convertir todos los partidos en más importantes?, dijo.



Los dos entrenadores analizaron además la Euroliga dónde ha jugado Valencia Basket está temporada y la EuroCup dónde lleva compitiendo las últimas tres temporadas el BC MoraBanc. Y también hubo espacio para hablar de la NBA. Eso sí, los dos ya tienen especiales ganas de empezar a competir y a rivalizar con sus propias pizarras. ?Estos días preparo los entrenamientos para ver como podemos plantaros cara y sólo se me ocurre decirle a un jugador que se ponga encima de otro y así tener a uno más alto que vosotros?, ironizó Ibon Navarro, que afronta el partido con las bajas de Moussa Diagne y Dejan Musli.