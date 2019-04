Purito Rodríguez: "Soy novato y vengo a disfrutar la experiencia"

El español Joaquim "Purito" Rodríguez afronta su estreno en la Titan Desert, que comienza este domingo en Merzouga (Marruecos), como un novato, "dispuesto a disfrutar de la experiencia y aprender" en la especialidad de bicicleta de montaña.



El ciclista catalán colgó hace un año la bicicleta tras 14 años como profesional, en los que alcanzó podios y triunfos de etapa en las tres grandes, así como éxitos en pruebas como la Flecha Valona y Giro de Lombardía.



"Soy novato en este tipo de pruebas y más en el desierto, donde nos vanos a encontrar dunas y terrenos que nunca he transitado. También será algo novedoso en temas de mecánica, incluso en dormir fuera de un hotel", dijo sonriente el ciclista de Parets de Vallés.



Purito, fuera de la tensión de la alta competición en ruta, convive en el campamento de la localidad de Merzouga con los 675 participantes de la 14 edición de la Titan Desert, la prueba más prestigiosa por etapas en la especialidad de bicicleta de montaña.



"El recorrido me da algo de miedo, nos hará daño a los novatos, pero tendremos que copiar lo que hacen los grandes. No he entrenado como me hubiera gustado, pero vengo bien de forma. Lo que sean subidas me conviene, pero en las dunas tendré problemas. A ver cómo lo hacen los demás. Tomaré nota".



Entre los favoritos el foco señala al vencedor de las tres últimas ediciones, el catalán Josep Betalú, dispuesto a defender el título y alcanzar las 4 victorias del salmantino Roberto Heras.



"Es un objetivo que he preparado con ilusión y espero conseguirlo. No sé si ésta sería la victoria más complicada, tal vez eso sea siempre la primera porque no conoces la prueba. Este año puede ser muy complicado, pero ya veremos. Esta carrera sorprende mucho porque siempre sale alguien que no esperas. Hay unos 10 rivales directos".



Betalú considera que "sobre el papel vengo mejor que hace un año, pero he entrenado menos y de manera diferente. El cambio de equipo es una motivación".



La vencedora del año pasado, Ramona Gabriel, también luchará por renovar el título, aunque sabe que "el calor y la arena hará muy dura la carrera".



El recorrido consta de 6 etapas diseñadas por el director deportivo, Manu Tajada, quien se refirió a las características de la presente edición.



"Es un recorrido duro y diferente a otros años. Los tres primeros días con dunas, incluyendo la etapa maratón. Será complicado para todos, con más arena y menos montaña, y además hará calor y amenazas de tormentas de arena", explicó.



Felix Dot, director general de la Titan Desert se refirió en el acto de presentación a la prensa al crecimiento de la prueba año tras año.



"Las previsiones nos han superado con 675 participantes. Además la prueba moverá un total de 1.160 personas que se moverán durante 6 jornadas "con vida nómada" con base en campamentos, que son la base de identidad de la Titan.



"Los campamentos son parte importante de la Titan Desert. Los titanes vivirán una gran experiencia, desde la organización se intenta seguir la tradición de los nómadas con las haimas hechas con pelo de camello, donde tendremos todos los servicios necesarios".



Por su parte, el director ejecutivo de la Titan Desert, Juan Porcar, recalcó el crecimiento de la prueba en los dos últimos años coincidiendo con la llegada a la empresa de ASO, la misma que dirige, entre otros eventos, el Tour de Francia.



"La llegada de ASO nos esta dando una dimensión que solos no hubiésemos podido alcanzar o que nos hubiera costado más. Llevamos 25 años con ellos organizando otros eventos, como el Maratón de Barcelona. Este año llegaremos a 149 países".