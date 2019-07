Bernal: "No quiero pensar que estoy a menos de 30 segundos del podio"

Gap (Francia), 24 jul (EFE).- El colombiano Egan Bernal se mostró listo para afrontar las etapas alpinas del Tour de Francia, sin pensar que está a menos de 30 segundos del podium para evitar la presión.



"Cuando hablo con alguien y me dicen que tengo opciones de ganar, me emociona. Estoy a menos de 30 segundos del podium, pero prefiero no pensarlo, trato de estar lo mejor que pueda y disfrutarlo", indicó el ciclista del Ineos.



Bernal comentó que le entusiasma que lleguen las etapas alpinas, que son las que mejor se adecúan a sus características, pero dijo que es una incógnita saber en qué estado las afronta tras casi tres semanas de carrera.



"Veremos como tenemos las piernas tras 18 días a tope. Algunos equipos van a imponer un ritmo fuerte y saltarán algunos de los favoritos de la general. Hay que estar concentrado y aprovechar las oportunidades", señaló.



Además, reiteró que por el momento su compañero de equipo Geraint Thomas es el jefe de filas y no descartó tener que trabajar para él en la etapa de mañana: "Tenemos dos cartas que jugar".



El colombiano no descarta al actual líder, el francés Julian Alaphilippe, pueda acabar ganando el Tour. "No estoy seguro de que vaya a caer ha aguantado bien en los Pirineos y más de un minuto y medio de ventaja. Está defendiendo muy bien el amarillo", señaló.