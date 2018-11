´Maravilla´ Martínez vuelve al boxeo: "En unos días se definirá el combate"

Madrid, 13 nov (EFE).- El púgil argentino Sergio 'Maravilla' Martínez, ex campeón del mundo del peso superwelter y medio que se retiró en 2015, aseguró en una entrevista con EFE en Madrid que su regreso al boxeo es un hecho y que "en pocos días" se definirá el rival, el lugar y la fecha del combate en el que retornará al ring.



Tras el frustrado intento de revancha con el púgil mexicano Julio César Chávez Jr, al que ganó en 2012 y con el que se aireó una posible pelea a través de las redes sociales que estuvo a punto de firmarse para este 17 de noviembre, el boxeador de Quilmes (Argentina) explicó que lleva entrenándose desde abril de la mano del preparador Tinín Rodríguez, en el barrio madrileño de Vallecas.



En una conversación en uno de los gimnasios de la cadena 'Brooklyn Fitboxing' en Madrid, una enseña con más de un centenar de establecimientos en nueve países que regenta junto a otros dos socios, "Maravilla" Martínez reconoció que vuelve al boxeo con la intención de "disfrutar cada día", a diferencia del pasado.



- Pregunta (P): ¿Qué ha sido de "Maravilla" Martínez después de su último combate en 2014, cuando cayó contra el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto?



- Respuesta (R): Desde que perdí con Miguel Cotto y me retiré he tenido cuatro años muy intensos. Si bien fue como si me bajara de un Fórmula Uno, he pasado años estupendos: hice una película, dos obras de teatro que escribí yo, dos monólogos, trabajé en una miniserie de televisión y capítulos sueltos de otra.



También he estado dando charlas motivacionales. He encontrado una veta importante ahí, tengo más de 150 charlas hechas. Comencé dando charlas solo a deportistas, pero fui ampliando, ahora trabajo con empresas, visito pueblos, voy a hospitales, a colegios...



- P: ¿Qué cuenta en esas charlas?



- R: La experiencia de vida, que creo que es más importante que los combates de boxeo. Me siento a hablar con un deportista y le puedo contar mis experiencias, mis sueños, los anhelos que tenía, qué esfuerzo hice para alcanzar mis metas... Y a muchos les viene bien.



También le viene bien a quien tiene una enfermedad, quien está en una silla de ruedas. Me pasó con una mujer de 65 años que se acercó a darme las gracias, porque según ella mis palabras le sirvieron para dejar la silla y empezó a caminar. Fue impresionante.



- P: ¿Echa en falta el boxeo?



- R: La verdad, durante años no lo eché de menos para nada. Ahora tampoco, porque volví a entrenar. Durante casi cuatro años tenía muchísimo dolor en mi rodilla derecha, que estaba lesionada, y eso era suficiente para decir que no quería saber nada del boxeo.



Además de eso, en los últimos tiempos tuve gente tóxica alrededor, no mucha pero sí gente que era fundamental, y yo no me daba cuenta. Una vez me quité del boxeo, sané eso que tenía y ya lo veo de otra forma.



- P: Entrena, ¿para mantenerse en forma o para volver a boxear?



- R: Volví a entrenar y vuelvo a boxear. Es una locura, pero qué bendita locura.



- P: Vuelve, ¿con qué objetivo?



- R: No hay un plan liviano en el boxeo, eso es lo que tiene. En el boxeo no se puede jugar. Estoy pensando en hacer un combate, estuve a punto de firmar un combate con Chávez Júnior, de hecho yo viajé para firmar y hacer una revancha, y faltó la firma de él.



No quiso firmar, no pudo, tenía problemas con el peso, porque no iba a llegar con los 76 kilos que habíamos acordado y no se firmó. Si no, el 17 de noviembre tendría que estar combatiendo contra él en Las Vegas (Estados Unidos).



- P: ¿Y hay otro combate en ciernes con él o con otro oponente?



- R: Sigo entrenando y sé que va a aparecer algo bueno, en cualquier momento. Estoy entrenando bien. Me hicieron subir unos 8 o 10 kilos para hacer una película, subí 23, se me fue la mano alevosamente, y estuve mucho tiempo para bajar de peso, me costaba horrores porque me faltaba un objetivo.



Entrenaba, hacía dieta, algo de entrenamiento... Pero desde el 27 de abril que vine a España (viene a España en los meses de calor y regresa a Argentina cuando llega el invierno europeo), lo hice con la clara idea de volver a boxear, y un mes después tenía 15 kilos menos y a los dos 22 kilos. Y ya está.



- P: ¿En cuánto tiempo se anunciará ese combate?



- R: Creo que va a salir en muy pocos días, no hablo de semanas, creo que en días se va a definir un nuevo combate. Hay que ver que sea atractivo para mí, porque no quiero cualquier combate. Si voy a volver, quiero hacerlo bien. Estoy disfrutando mucho este momento.



Cuando empecé a entrenar pensé, no sé si voy a completar un entrenamiento para un combate porque es físicamente duro. En caso de hacerlo, no sé si me voy a animar a subir al ring; y en caso de subir no sé si estaré capacitado para pelear o para ganar.



Pero sé perfectamente y tengo muy claro que ahora voy a disfrutar cada día de entrenamiento, cada día que pasa ahora lo voy a disfrutar, cosa que antes no hacía.



Antes cuando era campeón había días que disfrutaba y días que no, pero no me daba cuenta, vivía una vorágine vertiginosa, con tantas ganas de no fallar, no equivocarte, no perder puestos en el ránking o no quedar fuera del mercado... Hoy en día no, ya con la edad que tengo es otra historia. Ahora voy a disfrutar, entreno con Tinín Rodríguez en Vallecas y disfruto maravillosamente.



- P: ¿Cómo ve la situación actual del boxeo?



- R: Lo veo siempre bien. Hay boxeadores tremendos como (Vasyl) Lomachenko, (Oleksandr) Usyk, (Terence) Crawford, Miey García, Saúl 'Canelo' Álvarez, (Gennady) Golovkin... Seguro que se me escapa alguno.



Hay gente de nivel, quizás no haya tantos mediáticos como (Manny) Pacquiao o (Floyd) Mayweather, pero sí que hay grandes figuras, súper boxeadores.



Miguel Ángel Moreno