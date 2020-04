El arquero Alvariño defiende su derecho a los JJOO contra la decisión de la Federación

A Coruña, 29 abr (EFE).- El arquero coruñés Miguel Alvariño, que se había ganado la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio, ha puesto en manos de sus abogados la decisión de la Federación Española de Tiro con Arco (RFETA) de revocarle su derecho a estar en 2021 en la cita de Japón tras el aplazamiento de la cita prevista para este año.



El comunicado de la Federación al que ha tenido acceso EFE refleja que "siguiendo la misma política de objetividad y búsqueda de garantizar la mejor representación posible en unos Juegos Olímpicos, la actual plaza para representar a España en Tokio se asignará al deportista que obtenga el primer puesto en el sistema de selección de la temporada 2020/21".



El entrenador de Alvariño, Xaquín Mira, explica en una entrevista con Efe que tanto el deportista como su entorno se han quedado "a cuadros" al conocer el pasado lunes la decisión de la Federación.



"Te pongo un ejemplo de fútbol, la 'Champions', que se ha quedado sin completar. Si se reanuda, el Atlético de Madrid, que había pasado una ronda que otros no habían disputado, ¿tendría que volver a jugar la eliminatoria? Pues es lo mismo, la plaza de Maikel (como llama a Miguel) ya estaba asignada", señala.



Confiesa que el deportista de la localidad coruñesa de As Pontes "está roto" después de haber visto cómo se puede ir al traste todo el trabajo que había realizado.



"Si ahora te pones en la piel de Maikel, ¿cómo puedes ponerte a entrenar ahora, qué motivación tienes si te han quitado lo que te has ganado en la pista en las mismas condiciones que los demás?", se pregunta.



"Te están quitando toda tu ilusión y sueños, pero no es solo eso, hablamos de que estás jugando con el pan de una persona que lleva un año esforzándose en conseguir una plaza que le capacite para conseguir sus becas. Entrena ocho horas al día. La gente no se da cuenta. Esto es un deporte mal pagado, pero profesional, no amateur. Él es un profesional", defiende.



Alvariño y su equipo de trabajo no entienden que "en base a una duda" sobre cómo llegará el deportista a los Juegos del próximo año, "en vez de poner los medios para que no la haya, para que Maikel esté en la mejor condición posible para ir a por ese oro olímpico, se dude de su capacidad y se reinicie el proceso".



Mira recuerda que el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha dicho "muy claro que una vez que se acaba el partido no se puede volver a arbitrar y este partido está acabado y las plazas, asignadas".



"No se ajusta a derecho que en base a una duda se pueda revocar algo que está asignado, firmado en un contrato, conocido por todo el mundo. Es la primera federación que hace esto. Otras federaciones están protegiendo al deportista, aquí se está atacando a alguien que consiguió su plaza según los criterios y normas de la Federación", arguye.



El técnico considera que los de la RFETA son "argumentos peregrinos" y, además, lamenta que ni siquiera hayan llamado al deportista para comunicárselo personalmente.



"Esto solo le afecta a una persona y no han hablado con esa persona, solo emitiendo un comunicado. Ante esto solo te queda la vía de la reclamación", sostiene,



Por eso, como "actualmente la plaza" no sería de Alvariño según el comunicado de la Federación, han recurrido al abogado Miguel Juane para que defienda sus intereses.



España tenía la plaza en Tokio asegurada desde verano de 2019 de la mano de Pablo Acha, pero en los clasificatorios hacia los Juegos Olímpicos, fue el arquero gallego el que se la adjudicó.



