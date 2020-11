Santiago Deó, cuarto mandato entre Juegos, centenario y Mundial en casa

Madrid, 22 nov (EFE).- Santiago Deó estrena su cuarto mandato consecutivo al frente de la Federación Española de Hockey (RFEF) con una agenda repleta de fechas que incluyen dos Juegos Olímpicos y la organización del Mundial femenino junto a Holanda en 2022, además del centenario del organismo y su empeño en modernizarlo.



Horas después de ser reelegido como candidato único para un cargo que ocupa desde noviembre de 2008, Deó repasó en una entrevista con EFE sus ideas para este periodo con incertidumbre por "las consecuencias que la pandemia va a dejar en el tejido deportivo", pero también con la ilusión por el estreno del vídeo árbitro en el hockey español dentro de unos días en la Copa del Rey y de la Reina.



- Pregunta (P): ¿Qué objetivos tiene en esta cuarta etapa?



- Respuesta(R): Es un ciclo importante, un cuatrienio especial, con un 2021 inesperado con los Juegos de Tokio, más las competiciones para julio del año que viene y el Europeo sub-18 en Valencia que nos han concedido; el Mundial femenino de 2022 en Tarrassa; los cien años del hockey español en 2023 y los Juegos de París en 2024. No tendremos tiempo de decir ya se ha acabado esto cuando empezará lo siguiente.



- P: Ayer después de su reelección habló de modernizar la Federación, ¿por dónde pasa esa idea?



- R: Va a haber cambios en la junta directiva. Vamos a contar con un director ejecutivo y un comité ejecutivo de 6/7 personas que nos vamos a reunir cada 15 días para ser más proactivos, más dinámicos y que haya mayor profesionalización, que es la base. El directivo amateur no puede ser en el que se sustente el crecimiento de una federación, tiene que estar apoyado por profesionales.Si queremos crecer más de lo que hemos crecido, tener más éxitos y llegar a más gente hay que ponerlo en manos de profesionales que hagan que crezcamos y seamos más atractivos para los sponsors sin olvidar nuestro hockey social. Hemos sido pioneros con la liga hockey Plus para personas con discapacidad que ha acercado a mucha gente a este deporte.



- P: Una de las novedades en lo deportivo será el vídeoarbitraje por primera vez en una competición española...



- R: Fuimos el primer deporte que a nivel internacional tenía el "vídeo umpire". Aquí la gente lo pedía y yo he sido muy escéptico, porque tiene un coste importante y no quería tenerlo y que se volviera en contra. No se pueden hacer chapuzas.



Hace un mes llevarnos al autonómico sub-18 de Valencia a los 16 árbitros que pitarán la Copa del Rey y de la Reina, a delegados técnicos, jueces y mánagers y lo probamos dejando ilimitado el número de peticiones para hacerlo en la Copa si salía bien. El primer día no me gustó, pero luego me fue gustando cada día más. Es importante que lo haya testado la gente que lo va a usar y lo vamos a tener en las semifinales, la final y la 'final four' de la liga, para que ayude si puede haber algún tipo de error. Para la liga es otra cosa, habría que tenerlo implantado en todos los campos y es un costo que no podemos permitirnos a día de hoy. Vamos paso a paso.



- P: ¿Qué noticias tiene de los Juegos de Tokio?



- R: Los Juegos se van a celebrar, veremos en qué condiciones y con qué medidas. Que no serán los Juegos de siempre, seguro; que se verá trastocado en el tema de público, seguro. Van a ser diferentes, con protocolos que los van a hacer más extraños sin que podamos hacer lo que hemos hecho en otros Juegos, pero dentro de unos años se habrán celebrado los Juegos y eso es lo que contará. Que no pase como en el 40 y el 44 que por desgracia no hubo.



- P: ¿Y del programa ADO?



- R: El nuevo director general tuvo la gentileza de llamarnos el otro día para presentarse, con ganas de iniciar un nuevo ciclo y darle un cambio. Creo que lo que era el ADO del año 86/87 cuando Ferrer Salat lo puso en marcha ha tocado fondo y creo que ha de reinventarse. Que sea atractivo para las empresas y que por parte del Gobierno se les facilite que no les quebrante económicamente la inversión a través del deporte. Al deportista hay que ayudarle si no es imposible que en España sigamos teniendo los éxitos que tenemos.



- P: ¿Qué impacto cree que va a dejar en su deporte la pandemmia?



- R: Esto no sabemos todavía qué consecuencias va a tener porque no ha acabado, no sabemos la cantidad del tejido deportivo en España que no se va a recuperar. Hay clubes que están cerrando o que tienen que hacer malabares por las bajas de los socios o la rebaja de las cuotas... Nosotros como federación hemos dejado de ingresar todo el dinero de lo que no se ha jugado durante la temporada pasada, el presupuesto de 2020 todavía no está cerrado y el de 2021 estamos esperando la aprobación y ver la subvención del Gobierno.



Olga Martín