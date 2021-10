Cambio de líder con estadounidense Rickie Fowler; Ancer, tercero a 3 golpes

Las Vegas (EE.UU.), 16 oct (EFE).- El estadounidense Rickie Fowler surgió con un registro de 63 golpes (-9) en la tercera ronda del Torneo de la Copa CJ @ Summit, del PGA Tour, y es el nuevo líder con un acumulado de 195 (-21), dos de ventaja sobre el norirlandés Roy McIlroy, que entregó tarjeta firmada de 62 (-10) y (197).



Fowler regresó al centro de atención el sábado en las colinas sobre Las Vegas con su mejor ronda en tres años, que lo coloca favorito a luchar mañana, domingo, por el título de campeón.



El golfista estadounidense no ha tenido una oportunidad tan buena desde su última victoria en el PGA Tour en el Waste Management Phoenix Open 2019, y no parece que sea fácil en The Summit Club con todos los puntajes bajos que ha estado obteniendo.



McIlroy comenzó la ronda final con 9 tiros fuera del liderato, hizo cinco birdies seguidos en los primeros nueve y luego se encargó de los hoyos de puntuación, cerrando con un hierro 7 en algo más de seis metros con un eagle en el par 5 del hoyo 18 para una 62.



Fowler, que se ha hundido al No. 128 en el ranking mundial, hizo birdie en tres de sus últimos cinco hoyos y acabó líder destacado.



"No he estado mucho en los últimos años, así que es bueno estar de regreso en esa posición", declaró Fowler. "Ha tardado mucho en llegar. Ha sido un camino largo, tiempos difíciles. No hemos terminado".



Nueve jugadores estuvieron a 5 tiros del líder y todo vale en este torneo.



Su compatriota Keith Mitchell comenzó la tercera ronda con una ventaja de 5 golpes e hizo un par de birdies tempranos, ingresando desde detrás del green en el segundo par 3 y golpeando un palo 3 en una brisa ligera para establecer un birdie de dos putt, en el tercer par 5.



Todo lo que hizo falta fueron dos malos cambios para perder su ventaja. Se fue al bunker en el No. 8 y agravó el error con un triple-putt para doble bogey, y Mitchell encontró la tierra nuevamente en el No. 9 e hizo otro doble bogey.



Mitchell pasó el resto del día persiguiendo y, en algunos casos, tratando de no perder más terreno. Embocó un putt para birdie de nueve metros en el hoyo final para un 73 (+1) y acumulado de 199 (-17), 4 tiros atrás del líder.



La puntuación media de la semana ha sido de 68,5, lo que demuestra la facilidad que tienen los golfista en el recorrido del Summit Club.



Mientras que el mexicano Abradham Ancer, que presentó su mejor registro en lo que va de torneo, con 63 (-9) que le permitió recuperar 16 posiciones den la clasificación provisional y meterse en la lucha por el título al compartir el tercer puesto con el australiano Adam Scott y el estadounidense Robert Streb, los tres con un acumulado de 198 (-18).



El resto de la participación latinoamericana dejó al mexicano Carlos Ortiz y el chileno Joaquín Niemann, con tarjetas firmadas de 67 golpes (-5) y al venezolano Jhonattan Vegas (68, -4) para un acumulado de 203 (-13) y compartiendo el decimoséptimo puesto con otros 10 jugadores.



El colombiano Sebastián Muñoz entregó tarjeta firmada de 71 (-1) y un acumulado de 207 (-9), que los deja sin opciones a la lucha por el título del domingo.



Lo mismo que le sucede al argentino Emiliano Grillo que tuvo registro de 69 (-3), pero acumulado de 209 (-7), y comparte el puesto 56 con otros siete jugadores.



Mientras que el veterano español Sergió García entregó tarjeta firmada de 69 golpes (-3), que le costó la perdida de 11 posiciones y bajar hasta el trigésimo puesto que comparte con otros cinco jugadores y un acumulado de 204 (-12).