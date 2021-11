Kiko Martinez: "Nadie desea más que yo este campeonato mundial"

El boxeador español Kiko Martínez, que buscará arrebatarle este sábado al británico Kid Galahad el campeonato mundial del peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (IBF), afronta el combate sin la vitola de favorito, como visitante en Sheffield, pero en el "mejor momento" de su carrera y tras haber entrenado "los 365 días del año" para este momento.



"El sábado voy demostrar que nadie más que yo desea este campeonato mundial", dijo a Efe desde Inglaterra.



Ocho años después de proclamarse campeón mundial del peso supergallo, el púgil de 35 años podría coronarse en una segunda división. Llega al combate (20.00 DAZN) con un récord 42 victorias -29 nocauts- y 10 derrotas.



P: ¿Cómo va la preparación en Inglaterra?



R: Aquí siempre me tratan muy bien, es increíble pelear en el Reino Unido llevo una carrera muy larga peleando aquí y todo el mundo reconoce, cuando vengo aquí, que soy un gran peleador.



P: ¿Qué tal la planificación, ya en peso?



R: Ya he marcado el peso y solamente tengo que cuidar la alimentación. El peso es algo que no nos preocupa porque lo llevo durante todo el año.



P: ¿Qué tal ha ido el campamento? Ha estado preparándose con otros peleadores de gran nivel.



R: Hemos tenido muy buenos ?sparring?, muchos chicos fuertes y la verdad es que ha sido una gran preparación. Aunque como yo me cuido durante todo el año, cuando me avisaron yo ya estaba bastante bien y solo fue analizar al rival. Un boxeador difícil, complicado y habilidoso.



P: ¿Cómo surgió esta pelea? Parecía que todo apuntaba a una revancha con Zelfa Barrett.



R: Me llamó mi promotora y me preguntó si todavía podía dar el peso pluma. Una opción era la de ganarle a Zelfa Barrett, porque le gané, o bajar al peso pluma a buscar un título mundial o un europeo, esa era nuestra meta. La oportunidad llegó porque hicimos una gran pelea ante Barrett y dejamos el pabellón bien alto.



P: ¿Qué opinión le merece Galahad?



R: Es un boxeador muy habilidoso y con mucha pegada, es el campeón y no me puedo esperar un boxeador malo ni flojo. Por ello, hemos entrado muy fuerte porque sabías que teníamos a un gran rival enfrente.



P: Él solo tiene una derrota y contra Josh Warrington, a quien usted le hizo una gran pelea. ¿Este hecho ha influido en su preparación?



R: Warrington le plantó una muy buena pelea a Galahad y le ganó muy bien. Hemos cogido muchas cosas de esa pelea, la he visto muchas veces con mi equipo de entrenamiento y la verdad es que nos ha ayudado bastante en la preparación.



P: Ocho años después de alzarse con su último mundial, ¿cómo afronta esta oportunidad?



R: Lo he afrontado de la misma manera que lo gané, con una visión, un objetivo y sobre todo enfocado en volver a ser campeón del mundo. Me he quitado de las vacaciones durante estos dos años sin tener oportunidades por el título, no he tenido días libres, he entrenado los 365 días del año y me he cuidado para esto. Vengo mucho mejor que cuando peleé con Leo Santa Cruz o Gary Russell. El sábado voy demostrar que nadie más que yo desea este campeonato mundial.



P: ¿Qué Kiko Martínez vamos a encontrar este sábado sobre el ring?



R: Van a ver al Kiko Martínez real. Un boxeador defensivo, atacante, muy habilidoso pero sobre todo muy ofensivo. Kiko Martínez no solo sabe atacar sino que se defiende mientras ataca. Van a ver al mejor Kiko Martínez y al cien por cien.



Sancho Lladós Sanginés