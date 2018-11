Juanfran: "Si puedes parar a Messi es estando juntitos y con muchas ayudas"

El lateral del Atlético de Madrid Juanfran Torres opinó que la única manera de parar al delantero argentino del Barcelona Lionel Messi y a la sociedad que realiza con el lateral Jordi Alba en el partido del próximo sábado es "estando juntitos" como equipo y con "muchas ayudas" en la defensa.



"Es muy importante para ellos, son muchos años, se conocen a la perfección. Yo los conozco bien, y si les puedes parar de alguna forma es estando juntitos, que haya muchas ayudas", manifestó Juanfran en unas declaraciones ofrecidas por la marca cervecera Mahou.



El lateral rojiblanco insistió que el Atlético tiene que esforzarse y hacer "que el rival sienta que no tiene espacios", en el duelo que les medirá al club azulgrana por el liderato de LaLiga Santander el sábado en el Wanda Metropolitano. "Ojalá podamos hacer un gran partido contra el Barcelona dejando los menos espacios posibles, restando sus cosas positivas, y que nosotros tengamos un gran partido y podamos ganar", añadió.



El lateral alicantino aseguró que aunque el Barcelona ya haya cedido dos derrotas y tres empates en las doce jornadas disputadas, "sigue siendo un rival muy fuerte" después de una temporada pasada en la que fue "prácticamente imbatible" y completó un título liguero de "matrícula de honor". "Nosotros vamos a hacer lo que todos los años, pelear, pelear y pelear para llegar a final de año con posibilidades y que la gente esté orgullosa", añadió.



A nivel personal, Juanfran aseguró que se siente "en un buen momento, compitiendo a gran nivel" y que espera que tanto el equipo como el entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, como los aficionados estén "orgullosos" de él. "Cada año que pasa tengo más ilusión, más ganas de trabajar, de hacer bien las cosas, ojalá pueda seguir muchos años a un gran nivel y que la gente siga orgullosa de mí", finalizó.



Juanfran participó con su compañero Víctor Machín 'Vitolo' en un curioso concurso organizado por Mahou, uno de los patrocinadores del Atlético, en el que debían acertar en cada pregunta si el dato se refería a Diego Costa o a Diego Godín.



Vitolo también expresó sus sensaciones respecto al partido del sábado, en el que reconoció que Messi marca la diferencia aun estando recientemente recuperado de una lesión en el codo derecho. "A Messi le quitas una pierna y es el mejor que hay. Es un jugador que marca la diferencia y aunque no esté al cien por cien por el tema de la lesión, en cualquier jugada te puede ganar el partido", señaló el extremo canario.



A nivel personal, Vitolo, que no está gozando de muchas oportunidades en un inicio de temporada en el que ha sufrido una lesión en la rodilla izquierda y una recaída, dijo estar dispuesto a jugar en cualquier parte del campo. "Si el míster me dice que falta un portero juego encantado ahí, lo que me gusta es jugar y me da igual dónde", sentenció el extremo rojiblanco.