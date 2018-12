Willington Ortiz demanda América, Cali y Millonarios por no poder pensionarse

Bogotá, 2 dic (EFE).- El exfutbolista colombiano Willington Ortiz demandó a Millonarios, América de Cali y Deportivo Cali porque no ha podido pensionarse debido a que estos equipos no le pagaron la seguridad social de los años en los que jugó allí.

"Yo quiero pensionarme y los clubes donde jugué en los años 70 y 80, que fueron Millonarios, Cali y América, me deben la seguridad social. No me pagaron en ese momento la seguridad social y ahora lo que le estoy reclamando es que me la paguen", manifestó Ortiz al programa La Red de Caracol Televisión.

El delantero, uno de los más grandes goleadores de la historia de Colombia, señaló que tras instaurar la demanda una abogada de Millonarios se contactó con él y luego le suspendieron las entradas al Estadio Nemesio Camacho El Campín, casa del club Embajador.

"Lo que tenía que hacer era tratar de arreglar el problema. Entonces me suspendieron entradas al estadio El Campín porque los demandé. Pero bueno, no importa, si tengo que ver un partido de Millos pago la boleta sin problema y entro", sentenció Ortiz.

Ante esto, el jefe de prensa de Millonarios, único club que ha contestado la petición de Ortiz, Cesar Ardila, afirmó que la decisión se tomó tras una "asesoría interna" porque no pueden tener vínculo con el exjugador hasta solucionar el problema.

Además, señaló que Ortiz "hace parte de la historia de Millonarios", pero explicó que la "relación contractual" en esa época fue con Club Deportivo Los Millonarios y no con la razón social actual, Azul y Blanco.

Willington Ortiz, de 66 años de edad, convirtió 215 goles en esos tres equipos colombianos y obtuvo dos campeonatos con Millonarios (1972 y 1978) y cuatro con América (1983, 1984, 1985 y 1986).

En la selección Colombia Ortiz anotó doce goles y participó en la Copa América de 1975 y 1979, así como en las eliminatorias para los mundiales de 1974, 1978, 1982 y 1986.