El Levante denunciará "a primera hora" presunta alineación indebida del Barça

El presidente del Levante, Quico Catalán, confirmó que mañana "a primera hora" el club que preside presentará una denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la presunta alineación indebida del central barcelonista 'Chumi' en el partido de ida de octavos de la Copa del Rey.



En declaraciones a TV3, Catalán dijo que había comentado durante el partido la situación con el presidente de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu. "Le he trasladado que vamos a presentar un recurso. Te sabe mal, es algo lógico y normal, pero tienes que defender los intereses de tu club. Es algo comprensible, un día le pasa a uno, otro día le pasa a otro. Dios quiera que no nos pase a nosotros, pero también nos puede pasar algún día", indicó. Catalán aseguró que mañana viernes a primera hora de la mañana, el Levante presentará la denuncia que ya el abogado de la entidad 'granota' tenía ultimada. Posteriormente, el directivo explicó en Gol TV que adoptaron la decisión porque entienden que tienen "suficiente base solida" para hacerlo y consideró que no les quedaba otra opción y que el Barcelona "haría igual" en la misma situación. "Tengo claro que la denuncia que presentamos está muy bien trabajada, basada en aspectos muy sólidos, argumentando todo y tenemos toda la confianza del mundo en que va imperar la justicia", añadió Catalán.

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey se celebrará mañana a las 17:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.