El Chapecoense recibirá al Unión La Calera presionado y con bajas

Un presionado Chapecoense brasileño recibirá este martes al Unión La Calera de Chile en casa para el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana 2019, que definirá quien avanzará hacia la próxima fase de la competición internacional.

Tras el empate 0-0 en el partido de ida, en el estadio Nicolás Chahuán, de La Calera, el encuentro de este martes es decisivo para garantizar un cupo en la próxima etapa del campeonato, en la que el equipo de Santa Catarina llega presionado y con importantes bajas ante la mala racha que atraviesa.

El Chapecoense, comandado por Claudinei Oliveira, tiene el reto de no sufrir goles, ya que un resultado por 0-0 llevaría la decisión a los penaltis, pero un empate con goles le daría la ventaja al club chileno. El equipo de Chapecó, que regresa a la Sudamericana después de la tragedia de 2016, llega al duelo presionado también por la hinchada, que no se quedó satisfecha con el desempeño mostrado en los últimos partidos y la falta de goles.

Así, la 'Chape' deberá apostar por una postura algo más ofensiva de la que viene presentando, ya que el propio entrenador reconoció que no es posible "empatar en 0-0 durante toda la temporada" tras el partido del fin de semana. No obstante, el dirigente no podrá contar con importantes piezas del conjunto, como el delantero Aylon y los centrocampistas Bruno Silva y Augusto, todos vetados para el duelo debido a lesiones. El centrocampista Amaral y el extremo Victor Andrade igualmente son dudas para el encuentro de este martes.

Por su parte, los 'cementeros', como llaman popularmente al equipo chileno, ya están en Brasil y confían en mantener ante los anfitriones el sólido esquema defensivo que protagonizaron en el partido en casa.

Asimismo, el Unión La Calera, dirigido por el argentino Francisco Meneghini y que ha disputado dos partidos oficiales en lo que va de año, llega a la cita reforzado con varios jugadores del país vecino para afrontar su primera aventura internacional.

Alineaciones probables:

.Chapecoense: Joao Ricardo; Vinicius Freitas, Rafael Pereira, Douglas Silva, Bruno Pacheco; Elicarlos Souza, Marcio Araújo; Diego Fabián Torres, Renato da Silva o Julio César, Wellington Paulista y Lourency.

Entrenador: Claudinei Oliveira

.Unión La Calera: Lucas Giovini; Matías Navarrete, Cristian Vilches, Pablo Alvarado, Erick Figueroa; Matías Laba, Sebastián Zúñiga, Yonathan Andía, Juan Leiva; Marcelo Larrondo y Eugenio Isnaldo

Entrenador: Francisco Meneghini.

Árbitro: el venezolano José Argote, auxiliado por sus compatriotas Luis Murillo y Alberto Ponte.

Estadio: Arena Condá, de Chapecó.

Hora: 21.30 local (00.30 del miércoles GMT).