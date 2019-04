Spalletti: "Icardi para nosotros vale más que Messi y Cristiano"

Luciano Spalletti, técnico del Inter de Milán, consideró este martes que el delantero argentino Mauro Icardi, si trabaja al servicio de sus compañeros, tiene para el conjunto interista un valor superior al del argentino Lionel Messi o del portugués Cristiano Ronaldo.



Spalletti anunció que Icardi, que no juega desde el 13 de febrero tras una dura polémica con el Inter y el técnico por la pérdida de la capitanía, saldrá de titular contra el Génova, durante la rueda de prensa previa al partido del estadio Marassi. El entrenador italiano aclaró su posición con tono calmado, después de que el domingo, tras la derrota contra el Lazio, se enfureciera por una pregunta sobre el ausente Icardi y considerara que el rosarino no merecía estar en el campo por una serie de actitudes incorrectas. "La camiseta de Icardi, sola, no vale nada. Con 10 camisetas detrás y un equipo, entonces vale más que Messi y Cristiano juntos, sobre todo para nosotros. Para nosotros vale muchísimo, pero dentro del equipo y sudando. No él solo y sin compañeros", dijo.



También aclaró las razones que le llevaron a declarar el domingo que negociar con Icardi para que volviera a jugar es algo "humillante". "El trabajo del consejero delegado (Giuseppe) Marotta fue determinante, no hay que leer la cosa de manera equivocada. Fue determinante para llegar a un diálogo real y no virtual. Es algo que permitió a Icardi volver a estar disponible", afirmó. "Pero si la mediación fue pedida por Icardi para poner condiciones entonces es mucho más complicado. Porque hay un club, una afición y, un poco, también un entrenador. Todas estas cosas tienen un corazón", prosiguió.



Insistió mucho en la palabra "sudor", para subrayar que Icardi debe ponerse al servicio del equipo, ya que eso le permite ser un auténtico líder. "Hace falta sudor, hay que estar dentro del equipo. Es limitativo decir que Icardi es capaz de ayudar al equipo, puede empujarlo, pero desde dentro, no desde fuera", explicó.



Así, tras 50 días de guerra fría, el Inter e Icardi se preparan para firmar una paz, aunque Spalletti reconoció que lo acontecido representa una derrota para ambas partes. "Es una historia de la que todos salimos derrotados, pero nos da un punto firme del que volver a salir. Hacía falta poner un punto. Y ahora salimos de la clasificación que tenemos", aseveró, al referirse a la tercera posición del Inter en la Serie A.