El argentino Germán Cano dice que le gustaría jugar con la selección colombiana

Bogotá, 2 may (EFE).- El delantero argentino Germán Ezequiel Cano, del Independiente Medellín, afirmó este jueves que le gustaría ser llamado a la selección colombiana y señaló que lleva cuatro meses en el proceso para nacionalizarse en el país andino.



"Me encantaría, por qué no, poder tener el privilegio de jugar en la selección Colombia. Para mí sería un orgullo muy grande que puedan contar conmigo porque me siento parte de esto, me siento como un colombiano más", aseveró en una entrevista el artillero, máximo goleador del Torneo Apertura con 20 anotaciones en 15 partidos disputados.



El delantero, que además es el máximo goleador histórico del Independiente Medellín con 109 tantos, agradeció a Colombia que le abriera las puertas en un momento de su carrera que consideró "difícil" en el 2011 cuando llegó al Deportivo Pereira procedente del Colón de Santa Fe, donde sólo jugó cinco partidos.



"Aquí (en Colombia) nació mi hijo, que es una bendición de Dios y me siento como un colombiano más, esto lo digo con mucho respeto, con el respeto que se merece este país", añadió.



En ese sentido, Cano, de 31 años, afirmó que "con el respeto" que se merecen los jugadores colombianos, que seguro "están todos peleando por un puesto en la selección", para el sería "un honor poder representar esta camiseta".



"A mí el país (Colombia) me dio y me brindó muchas cosas", concluyó.



En 2018, Cano anotó 34 goles, 20 de ellos en el Clausura, y batió el récord de 19 que impuso el colombiano Miguel Borja con el Cortuluá en el campeonato de 2016.



Esa es la mayor marca desde que se implementaron los campeonatos cortos en Colombia en el año 2002 y el argentino la volvió a igualar este semestre.



El goleador, que debutó en 2007 con Lanús, ha pasado por los argentinos Chacarita Juniors y Colón, así como por el Deportivo Pereira, el Nacional paraguayo y los mexicanos Pachuca y León.