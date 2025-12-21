Alineaciones Girona - Atlético: Alineación posible de Girona y Atlético en el partido de la jornada 17 de LaLiga

El Girona, con una abundante enfermería que se ha ampliado en el último mes, recibe en Montilivi al Atlético de Madrid pendiente de Bryan Gil, mientras que, el equipo madrileño está a la espera de Llorente y sufrirá tres importantes ausencias

El Girona busca una victoria en Montilivi ante el Atlético de Madrid para salir del descenso, con una plantilla llena de bajas, algunas ya conocidas y de larga duración, y otras nuevas. Por su parte, el conjunto madrileño del ‘Cholo’ Simeone tendrá que hacer frente a tres ausencias de peso, mientras observa el estado de Marcos Llorente, quien tendrá que esperar a última hora para saber si puede partir de titular.

Una larga lista de ausencias en Girona

El conjunto de Míchel tiene una temporada que, además de irregular, está marcada por las bajas. A las ausencias ya conocidas y de larga duración de David López, Juan Carlos, Van de Beek y Portu, el mes de diciembre va a llenar la enfermería con hasta tres nombres, además de la marcha a la Copa África de Ounahi, faro en el mediocampo y jugador rojiblanco más en forma.

Para el partido de la jornada 17 será duda Gryan Gil, quien sufrió una contusión en el pie a principios de semana, y tendrá que esperar hasta las horas previas del encuentro para probar sensaciones. Por otro lado, tanto Abel Ruiz, con una rotura fibrilar en el cuádriceps, y Christian Stuani, por una rotura fibrilar en el sóleo, son bajas confirmadas, esperando su regreso para principios de enero.

Tres bajas y una duda en Madrid

En el caso del ‘Cholo’ Simeone, el entrenador del Atlético no podrá contar con tres jugadores importantes en su esquema: Giménez, Baena y Lenglet. El central uruguayo sufrió a principios de mes una lesión en los isquiotibiales y aún está en proceso de recuperación, a la par que el centrocampista español, que porta la misma lesión desde el mismo día que su compañero. Por último, el francés, último en añadirse a la lista, no estará disponible hasta febrero por un esguince en la rodilla, despidiéndose de cerrar y abrir el año con su equipo.

El parte médico lo cierra Marcos Llorente. El español ya está recuperado de su lesión en los isquiotibiales y vuelve en esta jornada, pero su ausencia de casi un mes hace que las opciones de verlo como titular disminuyan considerablemente. Entre su entrenador y las sensaciones previas al encuentro, se decidirá la cantidad de minutos que podrá disfrutar el lateral rojiblanco.

Posibles onces titulares del partido Girona - Atlético, de la jornada 17 de LaLiga EA Sports

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Lemar, Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Vanat, Roca.

Atlético de Madrid: Oblack; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Nico González; Julián Álvarez, Sörloth.