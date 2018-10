´Toca y pasa el balón´, la historia más completa sobre el Barça de Guardiola

Barcelona, 25 oct (EFE).- 'Take the ball, pass the ball' (Toca y pasa el balón) es un documental que explica la historia de cómo el Barcelona de Pep Guardiola redefinió el fútbol moderno y que se estrenará en los cines de España y del Reino Unido el próximo mes de noviembre.

Durante una hora y 45 minutos, los protagonistas del que para muchos ha sido el mejor equipo de la historia repasan, en primera persona, las claves de aquel conjunto que a las órdenes de Guardiola ganó 14 títulos entre 2008 y 2011.

Dirigida por el periodista deportivo Ducan McMatch, y producida por Zoom Sport y Mediapro, 'Toca y pasa el balón' está basado en el libro 'Barça: The making of the greatest team in the world' de Graham Hunter.

La película es un trabajo de casi cuatro años que incluye entrevistas exclusivas con los jugadores claves de aquella plantilla como Leo Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol, Thiery Henry, Javier Mascherano, Dani Alves, Eric Abidal y Samuel Eto'o.

En ella los propios jugador desvelan algunos secretos del equipo más exitoso en la historia del club catalán, como la obsesión de Guardiola por la táctica, la alimentación de sus jugadores o la conversación que el técnico tuvo con Messi el día antes del famoso 2-6 en el Bernabéu.

Y es que Guardiola citó al astro argentino a su despacho para explicarle que había decidido cambiar el sistema para enfrentarse al Real Madrid y que al día siguiente él iba a jugar de falso '9'.

Además de en los cines, 'Toca y pasa el balón' también podrá disfrutarse en DVD y a través de las descargas digitales antes de final de año.