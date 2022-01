De Jong: "Podría ser valioso en el Barça pero sigo teniendo contrato con el Sevilla"

Luuk de Jong ha estado en el centro de las miradas con la apertura del mercado de fichajes. El delantero holandés cedido por el Sevilla FC en el FC Barcelona, sonó con fuerza para recalar en el Cádiz CF a préstamo pero el propio jugador no veía del todo clara la opción de salir de Can Barça pese a que llegó por recomendación de Koeman y ahora el técnico es pasado con la llegada de Xavi.

En una entrevista a AD Sportwereld, el delantero ha repasado su corta pero intensa etapa en el FC Barcelona, de donde no saldrá en este mes de enero. "En el deporte de alto nivel todo depende del momento, se mira con perspectivas diferentes desde la euforia hasta el desprecio. Ahora las reacciones hacia mí son positivas y eso es muy agradable", explica De Jong, que suma tres goles en once partidos de Liga.

De hecho, pese a la marcha de Koeman, De Jong no dudó en ningún momento en continuar. "Hace poco me envió un mensaje felicitándome, se lo agradezco mucho. Si marcas dos goles de cabeza ante Mallorca y Granada, tus compañeros ya saben cómo te manejas. Contra el Madrid tuve dos cabezazos también, pero esto es simple: si mis compañeros viesen que me mandan centros y acaban en nada, al tercer intento dejarían de hacerlo, es lógico, así es el fútbol".

Tanto es así que De Jong asegura que ha convencido a Xavi a base de trabajo: "Creo que Xavi está un poco sorprendido de cómo encajo en su juego. También puedo ser un '9' para él con el que puedes hacer triángulos y así jugar bajo la presión de un rival. Xavi quiere que su delantero sea un punto de encuentro, que aguante balones y los combine con los centrocampistas. Siempre me dice que atraiga a los defensores para dejar espacios que otros puedan aprovechar", explica.

En cuanto a su futuro, el holandés sabe que le queda un año de contrato con el Sevilla FC, pero le gustaría poder continuar en el Barcelona: "Hemos estado aquí con la familia durante medio año, no quiero mudarme de nuevo ahora. Incluso si volviera a ser un suplente habitual, aún podría ser valioso, pero el club aún no se ha pronunciado oficialmente. Ya veremos, también sigo siendo propiedad del Sevilla, tengo contrato allí hasta 2023".