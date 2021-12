De Jong no responde, Alcácer dice 'no'... El dinero del Cádiz para cerrar al delantero

Apunta alto, muy alto, el Cádiz CF, para reforzar su delantera en enero. Con el equipo sumido en los puestos de descenso, el objetivo de su presidente, Manuel Vizcaíno, y de todo el consejo de administración y dirección deportiva no es otro que darle a su técnico, Álvaro Cervera, los mimbres para darla la vuelta a la tortilla en esta segunda mitad de la temporada.

Los puestos a reforzar son claro: pivote, extremo izquierdo y delantero. Un goleador contrastado, un 'killer'. Y eso, lógicamente, cuesta dinero. No tiene intención de escatimar en gastos al respecto el Cádiz CF, haciendo un esfuerzo importante dentro de lo que su economía le permita. De ahí que estén sondeando nombres de peso como Luuk de Jong, a quien el Barcelona le busca una salida con la que romper su cesión por parte del Sevilla FC; Paco Alcácer, Carles Pérez, Manu Vallejo, Abel Ruiz...

Pero el objetivo se complica. Las opciones de peso se caen o no le dan prioridad al Cádiz CF de Cervera, en descenso y con un estilo de juego muy particular. La lucha no se negocia, dice su lema, pero no a todos les gusta esa idea.

Eso es lo que ocurre precisamente con De Jong, quien tenía hasta este martes para dar una respuesta al respecto. Y no la ha dado. El delantero neerlandés y su entorno deshojan la margarita a la espera de que llegue una 'novia' más vistosa. No es un 'no' rotundo, como el que ya ha dado Alcácer a los cadistas, pero tampoco es un 'sí'. Al exsevillista le seduce la ciudad y la forma de vida del sur. Ya se le vio aclimatado desde el primer día en Sevilla y conoce de cerca la Tacita de Plata. Le han hablado muy bien de ella los Gudelj, con los que mantiene una buena relación. Tanto con el sevillista Nemanja, como con su hermano Dragi, en el filial del Cádiz.

Pero eso no es suficiente. Su carrera está en claro retroceso e ir de un Barcelona a un Cádiz en puestos de descenso... Un Cádiz CF con un estilo de juego muy definido, falto de extremos que cuelguen balones al área... Es decir, una ruleta rusa que, de salir mal, le dejaría en una situación aún más complicada. Y con un año más de contrato aún como sevillista.

A De Jong nunca le movió el dinero. Y como muestra, cuando se decantó por el Sevilla FC, con el que ganó una Europa League en Colonia y fue designado MVP de la final. Meses antes de recalar en Nervión estuvo a punto de firmar en México. Incluso su padre se desplazó hasta allí para conocer en primera persona las instalaciones del América. Pero surgió la opción del Sevilla FC; ganaba menos, pero el reto deportivo era mayor, mucho mayor.

Y algo similar ocurre ahora. De Jong no piensa en un retiro dorado todavía. Además el Mundial de Qatar está en el horizonte y sus opciones con Holanda aún son altas, de ahí que no quiera quemar esta bala antes de tiempo.

Menos dudas, en cambio, ha tenido Alcácer. A pesar de que la oferta del Cádiz CF no era mala: casi dos millones de euros netos hasta final de temporada. Esa era la oferta del Cádiz CF para el delantero de 28 años, y con contrato en el Villarreal hasta 2025. No está teniendo regularidad en La Cerámica, pero no ve nada clara la opción del Nuevo Mirandilla.

Y con esa cuantía busca el Cádiz CF un delantero constrastado para enero. La oferta no es mala, aunque el escaparate llama poco cuando se apunta tan alto. Carles Pérez también ha dicho que no. El retorno de Vallejo también convence, y mucho, pero no resulta sencillo. Luego están otras opciones. Algunas de ellas gustan más por nombre que por otra cosa, pero... Y ahí están, a la espera de Luuk.