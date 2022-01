San Emeterio, con el visto bueno de Cervera: "Es un soldado del fútbol".

Álvaro Cervera, técnico del Cádiz CF, ha atendido a los medios de comunicación durante la rueda de prensa previa al partido de Copa de este jueves ante el Fuenlabrada. Una comparecencia pública en la que el técnico amarillo también ha sido cuestionado sobre el presente mercado de fichajes y las incorporaciones en las que trabaja el club.

En lo referente a los nombres propios, Cervera ha bendecido la incorporación de Fede San Emeterio para el centro del campo cadista. Una operación que aún no es oficial pero que está prácticamente cerrada, tal y como ha demostrado el entrenador del Cádiz CF refiriéndose abiertamente al jugador. "Sé que ha salido el nombre. Puedo hablar hasta donde puedo y donde sé. Puedo hablar del jugador porque lo conozco. Es un soldado del fútbol, tiene experiencia en Primera división, es un jugador para mi gusto que te puede dar muchísimas cosas en varias posiciones. No tendría ningún problema en incorporarlo si existiera la posibilidad. Nos vendría bien a nosotros por nuestra forma de entender el juego", apostilló Cervera.

Muchas más complicaciones está encontrando el Cádiz CF a la hora de cerrar otros objetivos como el delantero, donde ha apuntado alto con nombres de la talla de Luuk de Jong: "Eso es algo que se plantea en cada mercado. A veces es mejor traer antes a una de las opciones que tengas antes que esperar a una segunda o tercera que no sabes si va a llegar y te viene muy al final. El club propone una cosa pero a veces es muy difícil porque jugadores que pueden venir te hacen esperar porque le pueden venir ofertas mejores. Es la pescadilla que se muerde la cola y es complicado. A mí me gustaría que los que tuvieran que llegar lo hicieran ya y que los que tienen que salir salieran ya, pero como siempre, hay que esperar".

Sobre cómo avanzan las negociaciones para reforzar al Cádiz en enero, Cervera no quiso dar demasiadas explicaciones, aunque sí dejó algún que otro detalle: "Hay cuatro o cinco nombres de los que hablamos, alguno que está cercano a venir y otros que como he dicho antes prefieren esperar, porque sus equipos quieren esperar para incorporar a otros€ pero hay alguno cercano. Esas cosas que hacen que se dilaten, que para ellos quizás no sean nada cuatro o cinco días pero para nosotros sí son importantes".