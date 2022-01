Dragi Gudelj dice adiós al Cádiz B y firma por el Córdoba.

"Me despido de la que ha sido mi casa el último año y medio. En la vida a veces toca tomar decisiones y ahora es el momento de afrontar nuevos retos, pero antes quiero agradecer al Cádiz CF el maravilloso trato que han tenido conmigo en este tiempo. Gracias a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a los trabajadores del club y sobre todo a la afición. Vosotros sois quien mantiene vivo al Cádiz y quien le da la vida a esta entidad. Os deseo lo mejor para el presente y también para el futuro". Así ponía punto final el joven Dragi Gudelj a su etapa en el filial del Cádiz CF, para comenzar su nueva andadura en el Córdoba.

El central zurdo, que también puede jugar de lateral y de mediocentro defensivo, llega libre tras rescindir con el conjunto amarillo. En el filial del Cádiz,j era indiscutible, habiendo sido titular en todos los partidos salvo en uno. El pasado verano, incluso, hizo la pretemporada con el primer equipo, a las órdenes de Cervera, aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo. El hecho de que no fuera sub 23 también lo dificultaba, pues de hacerlo no podía volver a bajar al filial.