San Emeterio, Alcaraz... ¿Y los delanteros para el Cádiz?

Este jueves se conocía la noticia del fichaje de Rubén Alcaraz por el Cádiz. El futbolista llega cedido del Real Valladolid hasta final de temporada aunque tiene una opción de compra en caso de cumplir una serie de objetivos. La incorporación de Alcaraz es la segunda del submarino amarillo en el mercado de fichajes tras la llegada de Fede San Emeterio, también del Real Valladolid y el tercero podría ser Idrissi, jugador del Sevilla que no cuenta para Julen Lopetegui y que podría recalar en las filas del conjunto gaditano para poder disfrutar de los minutos que no tiene en la capital hispalense.

A pesar de que la dirección deportiva está haciendo todos los esfuerzos posibles para reforzar una plantilla que va a pelear hasta el final por lograr la permanencia, sigue sin encontrar al delantero que tanto deseaba Álvaro Cervera y que ahora demanda Sergio González.

En un primer momento la opción era la de Luuk de Jong. Cádiz - Barcelona - Sevilla llegaron a un acuerdo a tres bandas para le cesión del neerlandés hasta final de temporada, pero el futbolista no veía con buenos ojos su salida a la Tacita de plata por la situación deportiva del club gaditano. Mismo motivo por el que Paco Alcácer habría rechazado supuestamente una oferta de dos millones hasta final de temporada.

Tras poner quizás las expectativas muy altas, Manuel Vizcaíno y su dirección deportiva comenzó a fijarse en futbolistas de un perfil más bajo, pero que podrían ser muy válidos en este segundo tramo de la temporada. En un primer momento, los andaluces estuvieron interesados en Djuka del Sporting de Gijón, aunque el conjunto asturiano pedía una alta cifra por el traspaso del jugador y no estaba dispuestos a aceptar una cesión. Manu Vallejo, a pesar de no ser un delantero al uso, fue otra de las apuestas del Cádiz para este mercado, pero la salida de Cervera paralizó la operación ya que el ex técnico cadista era el principal interesado en su regreso.

En los últimos días, los dos últimos nombres que han entrado en escena son Jaime Mata y Dimata. En el caso del primero, el principal handicap reside en el poco interés, por no decir ninguno, del Getafe en reforzar a un rival directo por la permanencia como es el Cádiz. El ariete tiene experiencia en Primera división y es asiduo a ver puerta. En el caso del delantero del Espanyol, el jugador y el propio club habrían rechazado una oferta de cesión hasta final de temporada.

Han transcurrido veinte días del mercado invernal y a pesar de las buenas incorporaciones de Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz la dirección deportiva sigue sin encontrar el delantero que necesita el equipo.