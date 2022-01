El XI ideal de Negredo plagado de sevillistas que ha molestado al cadismo en redes

El exsevillista Álvaro Negredo ha vuelto a sonreir con la elástica del Cádiz CF. El cambio de entrenador en el banquillo amarillo le ha venido bien al delantero vallecano, quien había perdido la confianza de Álvaro Cervera. Con Sergio González al mando, el internacional español ha vuelto al once, habiendo sido titular en los dos últimos partidos de LaLiga del conjunto cadista. Un protagonismo que Negredo ha sabido recompensar con goles, habiendo participado activamente en el empate a dos ante el Espanyol y en la victoria por 0-2 ante el Levante.

Con una sonrisa en el rostro, pues las aguas bajan menos revueltas por el Nuevo Mirandilla, aunque aún queda mucho trabajo todavía, pues el Cádiz CF sigue en puestos de descenso, el delantero ha participado en un vídeo para los medios oficiales del club. En el mismo se puede ver a Negredo realizando una "selección de excompañeros" en los clubes por los que ha pasado, hasta el punto de formar su once ideal.

Un once en el que, lógicamente, hay una nutrida presencia de sevillistas, pues Álvaro Negredo pasó una de sus etapas más brillantes como delantero sevillista. Resalta la presencia en portería de su amigo íntimo Javi Varas, así como de Jesús Navas, Adriano, Rakitic, Kanouté y Luis Fabiano. Un once en el que también hay compañeros de su etapa en el Mánchester City y en Turquía, aunque se echa de menos algún cadista.

Al menos, eso es lo que han pensado algunos aficionados del Cádiz CF, mostrando su disconformidad en la publicación. Quizá, sin caer en la idea de que es un once de excompañeros. Idea en la que el propio Juan Cala, compañero y amigo íntimo de Negredo desde que coincidieron en el Sevilla FC, le ha recordado con ironía al 'Tiburón': "Entiendo que a mi no me has elegido porque todavia no soy excompañero ¿no!!??

Algunos cadistas, con más ironía aún que el propio Cala, ponían en duda el valor de la plantilla del Cádiz CF, con comentarios del tipo: "Yo creía que iba a poner a Sobrino y Fali, fíjate tú".

En cualquier caso, lo que está claro es que el once de Negredo no ha dejado indiferente al cadismo, y que más de uno ha echado de menos a futbolistas como el Pacha Espino o Choco Lozano. No te pierdas nuestra galería con el once ideal de Negredo que ha molestado al cadismo.