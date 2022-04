Lucas Pérez habla del Betis, la permanencia, el vestuario...

El jugador del Cádiz ha comparecido en sala de prensa este jueves en la previa del choque del sábado

Lucas Pérez ha sido el protagonista este jueves en sala de prensa. El futbolista del Cádiz Club de Fútbol fue titular ante el Valencia el pasado fin de semana y espera salir de inicio de nuevo ante el Real Betis en el Nuevo Mirandilla. El atacante señalaba que se encuentra "muy contento por la situación que está viviendo el equipo. Estamos en buena dinámica y hemos encontrado la estabilidad los jugadores que acabamos de llegar. Creo que todos tenemos la intención de sumar, los recién llegados, los que estaban y el míster. Eso se ve reflejado en los resultados y en que el equipo esté ahora fuera de los puestos de descenso. Esto último es muy importante porque no es lo mismo estar dentro que fuera de esos puestos. Es una inyección anímica y moral grupal muy buena y en eso tenemos que seguir trabajando. Hemos hecho una parte importante pero queda otra que es la más difícil".

Fue cuestionado por su situación personal y cómo se encuentra físicamente. "Me encuentro física y mentalmente preparado para la situación en la que estamos. A mí me ha tocado no participar de titular en tres partidos y en este me tocó. El míster mira varias opciones y ver la que mejor nos viene. Ahora he tenido la suerte de jugar y espero seguir en esta línea. Todos tenemos ganas e ilusión y se ha demostrado. Eso es fundamental para cualquier plantilla, tener enchufado a todos los jugadores".

En relación al equipo de Pellegrini señalaba que "tienen una gran plantilla. Pero no es el partido más difícil porque todos lo serán. Es muy importante y cuantos más partidos pasen más difícil será. Ahora hay que pensar en el de este sábado, intentar estar concentrados, trabajar bien y pensar solo en ese encuentro".

"Sé lo que se trabaja desde dentro y lo que hay dentro. Lo único que puedo decir es que desde el primer día que llegué, nos han recibido muy bien, tienen muchas ganas de que les ayudemos y nosotros de que ellos nos ayuden. Hay dinámicas que son lógicas en el fútbol y que pasan en todos los equipos, pero no hay que vivir de esas cosas y mirar hacia adelante", apuntaba el jugador y destacaba que "No hay que pensar en puntos perdidos en otros partidos porque eso no se puede cambiar, sino buscar soluciones para sacar puntos como en el partido que tenemos delante. Ante nuestra afición, que ya me dijeron que era buena pero ya lo puedo corroborar yo. Desde que llegué están animando y eso es fundamental de la que nos hemos aprovechado los jugadores para poder sacar los partidos. El partido del Villarreal se saca en parte por la afición también".