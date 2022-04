Akapo habla de su renovación: "Ahora mismo no hay nada en serio"

El jugador del Cádiz repasó la actualidad del club

Carlos Akapo pasa por un grandísimo momento de forma. El lateral guineano está asentado en el once titular y apunta a salir de inicio en el Camp Nou este lunes ante el FC Barcelona. El jugador del Cádiz hablaba en El Larguero en la antesala del choque en el que los gaditanos confían salir de los puestos de descenso.

"Lo del Camp Nou parecía una final en la que compartían campo más que una eliminatoria; eso al Cádiz CF no le pasaría", destacaba el jugador, y agregaba que "¿30.000 aficionados del Cádiz en el Camp Nou? Si les dejan ir, hasta 40.000, que no te quepa duda".

"El nivel que el Barça durante estos últimos años es un nivel muy, muy alto. Sabemos que al final todos los años no son iguales, e igual que al Madrid le pasó, es un momento más vulnerable para el Barça. Es un equipo que da lo mejor del mundo y va a ser muy difícil de batir", afirmaba el futbolista del Cádiz.

Fue cuestionado por el calendario, ya que el submarino amarillo tiene aún que jugar en este tramo final de curso ante equipos de la calidad del Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla FC o el propio FC Barcelona. "Es un calendario muy complicado. Lo sabíamos a principio de temporada. Si no lográbamos estar con los puntos necesarios íbamos a sufrir. La salvación siempre tiene que ser sufrida y se consigue el más bonito. Vamos a conseguirlo así".

En relación al uso del VAR, decía que "Nos pone la cabeza hecha un lío, porque al final decimos que unas veces son manos, otras veces que no... Yo por ejemplo, justo la misma jornada que nosotros recibimos el penalti, creo que luego por la tarde vi uno del Villarreal. Una mano en el área que para mí era mano y se ve que para el árbitro no. Tienes tantas diferentes opiniones que al final te hace dudar. O sea, creo que lo que se debería hacer es dejar un reglamento claro. Sé que es difícil, es muy difícil arbitrar y al final hemos tenido mala suerte este año, no nos ha favorecido mucho".

Sobre su renovación, ya que termina contrato el próximo 30 de junio, apuntaba a que "Soy un jugador de club. Hemos hablado alguna conversación de una posible renovación. Ahora mismo no hay nada en serio, contratos ni nada, pero hay intención. Todo dependerá de ver cómo termina la temporada, tanto el club como yo. Estoy aquí muy contento, estoy genial. No me importaría quedarme".