Lucas Pérez sobre su gol ante el Sevilla, el Elche, la permanencia...

El jugador del Cádiz compareció este miércoles en sala de prensa

Lucas Pérez es uno de los hombres en mejor forma del Cádiz Club de Fútbol. El delantero gallego marcó ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán su tercer gol en tres partidos y se está erigiendo como uno de los jugadores más importantes en el tramo final de temporada. Este miércoles, el jugador era el protagonista en sala de prensa en la previa del encuentro del fin de semana ante el Elche, su ex equipo.

"Es un partido especial por las circunstancias en la clasificación en las que estamos. Muy contento con el trabajo del equipo durante toda la semana. Estuve en el Elche durante la primera vuelta, va a ser bonito enfrentarme contra ellos y lucharemos por los tres puntos", comentaba el delantero.

Preguntado sobre su ex equipo, afirmaba que "tienen que venir aquí a ganar y hacer su trabajo. Esto es fútbol. La clasificación dice que están salvados, pero van a venir a ganar. Los veo que han hecho una gran Segunda vuelta, los veo fuertes y no nos van a regalar nada. Ni el Elche ni ningún otro equipo, van a venir a ganar".

Un encuentro que se antoja vital para el Cádiz, ya que necesita una victoria en casa tras las dos últimas derrotas frente al Athletic Club y el Real Betis. "Es una final porque tenemos que ganar. La salvación pasa por ganar, y más en nuestra casa. Estamos focalizados en el Elche. Hay que llegar al partido del Elche, ganar y ya hablaremos del próximo partido que tengamos".

"Intentaremos contrarrestar las virtudes del Elche y nosotros intentaremos destacar las virtudes nuestras, que también tenemos. Todos los equipos son muy buenos en LaLiga Santander. Venimos de dos partidos de encajar pronto, lo comentamos, sabemos que tenemos que seguir trabajando y que el rival también juega. Confío en el apoyo de nuestra afición", comentaba.

Fue cuestionado por el estado anónimo del equipo. "Veo al equipo bien, con confianza. Veo un plus anímico en el equipo. Ofensivamente estamos bien, defensivamente salvo el partido del Athletic que fue un poco de mala suerte, el resto hemos estado bien. Tenemos que seguir con este buen ambiente que tenemos y que tenemos que materializarlo para el partido del sábado".

Por último, se le preguntó sobre su gol ante el Sevilla. "Practicamos como cada compañero. Fali me dijo que la tirara yo. Todos queremos que el que la tire la meta. Esto es un equipo, nos apoyamos y eso es sinónimo de que las cosas van bien. Lo he visto porque me lo han pasado. En el siglo en el que vivimos es fácil ver las cosas. El gol es bonito, nos sirvió para puntuar en un campo difícil".