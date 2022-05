El Cádiz invoca a la figura de Michael Robinson: "Todos a una, Cádiz y Osasuna"

El club ha colgado un vídeo en redes sociales en el que se ven imágenes del británico

El Cádiz Club de Fútbol se juega este domingo su continuidad en Primera división. Los gaditanos necesitan ganar su partido ante el Deportivo Alavés en Vitoria y que bien Osasuna o RCD Mallorca le hagan un favor puntuando frente al Mallorca o el Granada respectivamente. Una serie de condicionantes que no descabellados, y a falta de 48 horas para el inicio de los tres encuentros, el sentir dentro del vestuario del Cádiz es que si el equipo gana, estará salvado.

A priori, el cuadro que tiene más opciones, o que a priori, de hacerle el favor al submarino amarillo es CA Osasuna, ya que los rojillos jugarán en casa ante el Mallorca, y a pesar de que esta campaña El Sadar no haya sido un fortín en el presente curso, es un estadio que aprieta y dónde los rivales no suelen estar muy cómodos.

CA Osasuna y Cádiz Club de Fútbol están unidos sin lugar a dudas por la figura de Michael Robinson. Quien fuera jugador del cuadro navarro y posteriormente consejero del submarino amarillo, es la pieza emotiva que une a ambos clubes y ambas aficiones.

Por ello, el cuadro cadista ha querido usar su imagen para seguir con la campaña movida en redes sociales y organizada por hinchas de los ambos equipos con el objetivo de animar a los navarros de cara a su partido ante el RCD Mallorca bajo el lema: "Todos a una, Cádiz y Osasuna".

El club andaluz ha colgado un vídeo en su perfil de Twitter en el que aparecen imágenes de Michael Robinson durante su etapa en Osasuna y en la que se escucha al inglés proclamar su amor por Cádiz.

En dicho contenido audiovisual aparece el hijo de Michael, Liam Robinson, quien dice: "Mandaros un saludo desde la familia Robinson, deciros que estamos con vosotros esta semana y con Osasuna, que yo creo que los rojillos del norte nos van a hacer ese favor y estoy seguro que el viejo estará cubriendo el partido en Mendizorroza. Mandaros mucho ánimo, cariño y buena suerte, estoy seguro de que todo va a salir bien, esto va a ser un pequeño sustillo, pero así es como acaban las buenas temporadas. La liga no va a ser lo mismo si no está el Cádiz y como bien decís vosotros, a echarle cojones que el domingo no se puede perder. Aupa los rodillos, y obviamente, vamos ese Cádiz".