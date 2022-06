(Vídeo) El flamante fichaje del Cádiz que ya marca goles como cadista

Anotó un gol en un amistoso de su selección nacional

A pesar de que no haya aún anuncio oficial a través de los canales oficiales del Cádiz Club de Fútbol, Awer Mabil puede ser considerado la primera incorporación de cara a la próxima temporada. El futbolista, que ha acabado contrato con el Midtylland de Dinamarca ha llegado a coste cero a la Tacita de plata y se ha tratado de una oportunidad de mercado que en el club no han querido dejar escapar como han manifestado en varias ocasiones la dirección deportiva y el propio presidente Manuel Vizcaíno.

"No está casi, está hecho. Awer Mabil es un futbolista internacional australiano, fue una oportunidad de mercado que surgió, que se ha consolidado ahora, es un chico que tiene una trayectoria en su país brutal, además es una lección de vida por cómo ha ido superando obstáculos de manera vital y esperamos que se incorpore en pretemporada, que Sergio González le conozca y que complemente una plantilla que el año que viene queremos que sea muy competitiva porque queremos dar un paso adelante", comentaba el mandatario sevillano en Radio Marca.

Se trata de sin futbolista joven, tiene tan solo 26 años, y a pesar de haber nacido en África, emigró a Australia dónde dio sus primeros pasos como futbolista hasta llegar a ser profesional y convertirse en la estrella de la selección de Oceanía.

El futbolista iniciará la temporada con la entidad cadista y no está previsto ningún tipo de cesión a otros club. Lleva varios años militando en Europa y aunque puede jugar como segunda punta, su principal posición es la banda izquierda, una demarcación que quedará huérfana en el Cádiz tras el regreso de Idrissi al Sevilla.

Puede decirse que Awer Mabil ya ha marcado como nuevo jugador del Cádiz Club de Fútbol, aunque haya sido con su selección nacional.

Este miércoles, Australia jugaba un amistoso ante la selección Jordania y el flamante fichaje amarillo marcaba uno de los tantos en el triunfo del combinado de Oceanía. Se aprovechó del cabezazo de un compañero a la salida de un saque de esquina para marcar el dos a uno. Posteriormente sería sustituido.

Se desconoce el momento en el que el Cádiz anuncie de manera oficial la contratación del futbolista que llegará para reforzar la banda izquierda. Lo que sí se ha conocido es la cláusula de rescisión del jugador, que será de unos 15 millones, algo inferior a la que tienen otros jugadores como el Pacha Espino que es de 25 millones.

MABIL ON THE VOLLEY!



The Socceroos strike again from a set-piece ?



They now lead 2-1 on 10 and Paramount+ #AUSvJOR pic.twitter.com/ZOaVxAbM9I