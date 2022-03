El Celta gastará su "última bala" por Europa ante el Betis.

Nolito y Aidoo destacan la importancia del partido ante los verdiblancos en Balaídos

Aunque el Real Betis está enfocado en darle la vuelta a la eliminatoria de octavos de final de la Europa League ante el Eintracht en Frankfurt, el Celta de Vigo está preparando ya el choque liguero ante los verdiblancos del próximo domingo. Uno de los 'pesos pesados' del vestuario gallego es Nolito, que ha analizado la situación del equipo antes de medirse a los heliopolitanos. Un partido que será "muy complicado" porque el Betis está realizando "una gran temporada": "Tiene una gran plantilla y será un rival muy duro, pero nosotros estamos fuertes en Balaídos".

"No merecimos perder ese partido", aseguró Nolito haciendo referencia al duelo ante el Villarreal, quien aboga por "pasar página" y centrarse en los próximos dos partidos contra Betis y Real Madrid, ambos en Balaídos: "Tenemos que intentar de aquí a que termine la temporada sumar el mayor número de puntos para darnos una alegría".

"A lo largo de mi carrera el Celta es el club en el que he sido más feliz, aquí me he sentido querido por la gente, por la directiva y por los compañeros. Es un club que llevo y llevaré siempre en mi corazón", apuntó el futbolista andaluz, que reiteró su deseo de ampliar su contrato con la entidad gallega más allá del próximo 30 de junio

Aidoo sigue pensando en Europa

El internacional ghanés Joseph Aidoo no escondió la trascendencia del partido de este domingo contra el Betis porque el Celta se juega su "última bala" para mantenerse en la pelea por una de las plazas europeas, después de caer el pasado fin de semana ante el Villarreal, séptimo clasificado.

"Es un partido muy importante, es como una final. En LaLiga todos los partidos son difíciles y este también lo será", declaró el defensa tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador celeste del mes de febrero, el segundo que recibe de manera consecutiva.

El central, afianzado en el equipo titular de Eduardo 'Chacho' Coudet, destacó que este premio es "muy importante" para él porque premia su "constancia" y le da "fuerza" para seguir trabajando.

"Es genial, me encanta que los aficionados me hayan vuelto a elegir el mejor jugador del equipo del mes de febrero", declaró Aidoo, que recientemente amplió su contrato con el Celta hasta el 30 de junio de 2026.