El delantero de moda del fútbol africano, sobre la mesa de Sevilla, Atlético y Elche

La joven promesa es un proyecto de futuro al que ya le han echado el ojo en Europa

En los estertores de la actual temporada, a tres jornadas de que finalice la 21/22 son varias las cuestiones aún por decidir en LaLiga, más allá de un Real Madrid campeón de la competición y un Real Madrid que tiene asegurada la plaza Champions. Justo lo mismo que quieren acabar de certificar Sevilla FC y Atlético de Madrid, con un Betis al acecho que tiene que sumar los nueve puntos que restan y esperar a que alguno de sus rivales directos pinchen. Los de Pellegrini, en cualquier caso, tienen asegurada su participación europea desde que se alzaran campeones de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja.

Más apretado está el descenso, donde matemáticamente aún no hay ningún descendido. Más negro lo tiene el Alavés, mientras que el Levante se aferra a dar la campanada final en tan complicado objetivo de la salvación. Granada CF y Cádiz CF luchan por abrir brecha, al mismo tiempo que el RCD Mallorca lo hace por evitar quemarse, tras caer en los puestos de descenso el pasado fin de semana.

Mucha tela por cortar aun en LaLiga. Un final de temporada de infarto que, sin embargo, no impide a los clubes comenzar a preparar lo que se avecina. En Nervión, sin ir más lejos, es evidente que hace falta pólvora arriba, pues En-Nesyri no ha sido el de la temporada pasada y Rafa Mir tampoco ha acabado de explotar del todo, amén de un Martial que llegó en enero y que no ha acabado de adaptarse del todo, si se tiene en cuenta el fuerte esfuerzo que se hizo con él.

De ahí que sean muchos los futbolistas de ataque que Monchi y su dirección deportiva vengan monitorizando a lo largo de los últimos meses. Y sobre la mesa, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, se encuentra la gran promesa actual del fútbol africano; el delantero de moda en el continente negro.

Hablamos de Franck Mbella Etouga, ariete camerunés de apenas 20 años que ya ha conseguido convertirse en la verdadera sensación del fútbol africano. Talentoso artillero, actualmente defiende la elástica del Asante Kotoko Sporting Club de Ghana, con el que suma 18 goles y dos asistencias en 23 partidos.

Internacional sub 20 con Camerún, está a las puertas de debutar con la absoluta, estando también en la órbita del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, donde lo ven como un proyecto de futuro.



Franck Mbella Etouga, una apuesta de futuro para clubes como Sevilla FC y Atlético Madrid

Sus condiciones físicas y su pegada lo convierten en un atacante muy interesante, aunque lógicamente se trataría de una apuesta para un equipo como el Sevilla FC. De acabar decantándose, sería más una incoporación para su filial que para el primer equipo, debido a su corta edad y al tratarse de su primera experiencia en Europa. Justo lo mismo que le ocurriría en el Atlético, donde no descartan ficharlo para cederlo a un club de menor categoría.

En España, otro de los clubes con el que ha habido contactos es el Elche, donde su propietario, el empresario Christian Bragarnik, buen conocedor del fútbol mundial, también lo vería como una oportunidad para hacer negocio en un futuro. Su valor de mercado es de 250.000 euros (según Transfermarkt), por lo que se trataría de una operación que no requeriría un elevado coste.

Franck Mbella Etouga pueda jugar tanto de delantero centro como caído a banda. Se formó en las divisiones inferiores del Nkufo Academy de su país, desde donde pasó por el AS Fortuna de Mfou también de Camerún.