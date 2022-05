Conflicto abierto entre Pere Milla y el Elche con varios clubes de LaLiga al acecho

El equipo lo da por renovado mientras que el futbolista se da por liberado de su contrato debido a una cláusula mal redactada

El culebrón entre Pere Milla y el Elche CF no ha hecho más que empezar después de que el futbolista se haya despedido a través de sus redes sociales, poniendo fin a su etapa como franjiverde. Un movimiento que ha cogido totalmente desprevenido a la entidad, puesto que la propiedad, liderado por Christian Bragarnik, lo da por renovado. El empresario argentino tiene decidido a retener sea como sea al delantero y ya ha anunciado que Pere Milla está citado para comenzar la pretemporada con el Elche CF y que en caso de no hacerlo expedientará al futbolista. Tampoco podrá fácil que otro conjunto lo fiche, puesto que si una operación se produce también recurrirá hasta últimas instancias según ha avanzado el periódico AS.

El problema entre Pere Milla y el Elche CF aparece cuando el delantero no reconoce la renovación automática que le da el club por lograr la permanencia en LaLiga. Tal y como explicamos en ESTADIO Deportivo, todo se remonta a una mala redacción del contrato cuando Nico Rodríguez era director deportivo en la que su continuidad estaba condicionada a lograr el ascenso en las campañas 2020/2021 o 2021/2022 y lograr la permanencia en la 2021/2022. Ese premisa se ha cumplido, pero no la primera ya que el Elche CF consiguió el ascenso antes, en el 2019/2020, lo cual no está reflejado.

Con este problema contractual, Pere Milla ha decidido asumir la responsabilidad y someter presión a la entidad emitiendo un comunicado de despedida dedicado a la afición, explicando su postura ante la polémica surgida. "Lamentablemente siento escribir estas líneas, pero me toca hacerlo. Por el momento, es hora de despedirme de la que es mi casa. La que ha sido y la que considero que es mi casa".

Valencia CF, Real Sociedad, RCD Espanyol y Real Valladolid quieren a Pere Milla, delantero del Elche CF

A sus 29 años, Pere Milla, delantero del Elche CF, sabe que está ante la oportunidad de firmar un buen contrato, quizás el mejor de su carrera deportiva, después del rendimiento que ha dado en la última temporada, donde ha marcado ocho goles, siendo uno de los principales baluartes de la permanencia en LaLiga del Elche CF.

Por ello, Valencia CF, Real Sociedad, RCD Espanyol o Real Valladolid ya han mostrado su interés en reclutarlo como agente libre, si bien el propio futbolista ha admitido en su despedida con el Elche CF que no tiene un acuerdo con otro club. "Quisiera desmentir los rumores que circulan estos días en cuanto a un acuerdo con otro club. El motivo de mi adiós no es económico. Cierto es que el dinero es importante, pero los valores y las formas, para mí, lo son más".