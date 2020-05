Alicia Fuentes y su eterno agradecimiento al Sevilla: "Soy muy feliz de haber estado allí"

Se cumple prácticamente un año desde que Alicia Fuentes, una de las futbolistas más icónicas de la historia de la entidad nervionense, se despidiera de la que ha sido y es su casa, el Sevilla FC. En el día de ayer, 27 de mayo, la jugadora nacida en Totalán cumplió 42 años y aún no ha confirmado su retirada del fútbol. "Es una pregunta que me he hecho. Creo que me quedan cositas", reconoce.

Aprovechando que se cumple el primer aniversario de su marcha, la centrocampista pasó por los medios oficiales del club para valorar lo que ha sido su paso por el Sevilla FC divido en dos etapas (2004-2007 y 2014-2019). Sobre sus primeros años en la capital andaluza, indicó que aún tiene esa espina clavada de no haber logrado el titulo de liga en la 2005/06. "Estuvimos a punto de ganar aquella y fue una pena muy grande aquel partido en Lezama, donde por un gol no fuimos campeonas, pero me siento muy satisfecha y agradecida por pertenecer a aquella historia, la grada se llenaba con esos sevillistas que te dan alas para correr". Además reconoció que el por aquel entonces técnico, Sebastián Borrás, tuvo mucha culpa de que aquel Sevilla (que aún no era independiente puesto que absorbió al Híspalis) pudiera optar a todo. "Nos propuso un proyecto muy bonito", aseguró.

Tras varias temporadas lejos de Sevilla, en 2014 se le presentó la oportunidad de volver. Tras una conversación con Amparo Guitiérrez admitió que no tuvo que pensárselo demasiado. "La posibilidad de volver a vestir la camiseta del Sevilla y disfrutar de la afición hizo que la balanza se pusiera muy a favor y no me lo pensase". En el año de su regreso, el equipo bajó a Segunda división donde permaneció dos temporadas. Y pese a que Alicia sufrió reveses duros como el fallecimiento de su madre, no perdió ni la fe ni la confianza y guarda con un grato recuerdo el partido de ascenso a Primera en Canarias ante el Femarguín. "A nivel personal fue algo increíble, pudiendo disfrutarlo con algo de protagonismo con ese gol de falta, que es de los mejores momentos de mi carrera deportiva. Se echaron encima mía y no podía respirar, con esas caras de alegría... se me pone la piel de gallina".

Después de conseguir el ansiado retorno a Primera división, Alicia Fuentes continuó durante dos campañas más en el cuadro nervionense para finalmente despedirse al término de la 2018/19. Un día muy emotivo para una persona que siente tanto el club como la malagueña. "Fue un momento muy emotivo, muy triste, pero al final sentía una felicidad muy grande por lo vivido y ese agradecimiento siempre se lo voy a dar a todos los trabajadores del club".

Alicia Fuentes dejó un gran legado en el Sevilla FC. Prueba de ello es la creación de la Peña Sevillista Alicia Fuentes. Dedicada exclusivamente para el femenino nervionense y sus escalafones inferiores. Un reconocimiento que la centrocampista guarda con mucho orgullo. "No soy muy consciente aún, no me lo creía. Me siento muy orgullosa y es una de las cosas más bonitas que me ha pasado, sobre todo por el cariño que me demuestran los que conforman la peña".

Asimismo, volvió a poner en valor lo que el conjunto sevillista le ha dado. Tanto, que incluso ha cambiado su forma de ser. " Soy lo que soy gracias al Sevilla, gracias al club y a personas que han estado durante este tiempo y soy feliz de haber estado allí", reconoció Fuentes.

Por último, la que ha sido jugadora del Seagull durante el reciente ejercicio, puso el foco en las nuevas generaciones que conforman la cantera del Sevilla FC. Alicia Fuentes, buena conocedora de las que vienen empujando desde atrás al ser segunda entrenadora del juvenil femenino el año pasado, desveló que hay "muchas perlas" y talento. "La suerte que tiene el Sevilla es que la cantera la trabaja muy bien. Estuve en el juvenil y sé que hay niñas con muchísimo talento que pueden llegar al primer equipo. También con las pequeñas, con entrenadoras como Dayi que seguro que le va a dar todo ese amor en todo ese crecimiento", concluyó.