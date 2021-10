Getafe CF - Real Sociedad: Juicio a Míchel (Previa y posibles onces)

El Getafe y la Real Sociedad, colista y segundo clasificado, respectivamente, disputarán un duelo marcado por el juicio que vivirá el técnico del conjunto azulón, José Miguel González "Míchel", que podría abandonar el cargo si pierde su octavo encuentro consecutivo, mientras que los visitantes llegan con la buena nueva de la recuperación de su goleador Alex Isak.



Míchel acapara casi todos los focos del encuentro, marcado por el mal momento del Getafe. El conjunto azulón nunca comenzó tan mal una temporada. Hasta siete derrotas seguidas con doce goles en contra y sólo dos a favor han colocado en una situación crítica a un equipo que hasta hace no mucho paseaba su nombre por Europa.



Su último partido, frente al Betis (2-0) en el estadio Benito Villamarín, no dejó buenas sensaciones. Al contrario que en otras derrotas -Atlético de Madrid (1-2), Sevilla (0-1), Barcelona (2-1) o Valencia (1-0), el choque frente al cuadro verdiblanco mostró la peor cara del Getafe, incapaz de generar fútbol y ocasiones y con poca fortaleza defensiva.



Esa derrota se asemejó a otras como las que sufrió contra el Elche (0-1) o el Rayo Vallecano (3-0), en las que el Getafe mostró las carencias de un grupo necesitado de moral y con mucha presión para sacar resultados. Míchel espera que sus jugadores saquen su mejor versión para demostrar que tiene razón en una de las frases que dejó tras perder en el Benito Villamarín: "No somos tan malos como para llevar siete derrotas", dijo.



De momento, Míchel ha gozado de la paciencia de su presidente, Ángel Torres, que aguanta el tirón y confía en su entrenador. Por lo menos, hasta este domingo. Después, podría ser otra historia. Y, mientras, el entrenador del Getafe tendrá que afrontar su "juicio final" con alguna baja importante.



Con casi total seguridad, no estará Victor Machín "Vitolo". El canario, aún no se ha recuperado por completo de unas molestias musculares. Tampoco podrá jugar el checo Jakub Jankto, con un fuerte esguince de tobillo y Sabit Abdulai, baja hasta febrero por una rotura de ligamento.



Sin embargo, Míchel podría recuperar a dos efectivos, los uruguayos Erick Cabaco y Mauro Arambarri, que, salvo sorpresa, iniciarán el duelo desde el banquillo. El resto de la plantilla, estará disponible para intentar superar a la Real Sociedad.



La Real Sociedad recupera para el encuentro ante el Getafe a su goleador sueco, Alex Isak, tras dos semanas de lesión, con el objetivo de confirmar, en la jornada previa al parón de octubre, los puestos de Liga de Campeones que actualmente ocupa o incluso acceder al liderato.



El conjunto guipuzcoano ha comenzado a superar el azote de las lesiones de varios jugadores básicos, ya que hasta diez de sus futbolistas coincidieron de baja, y lo ha hecho con un sobresaliente en LaLiga, en la que se ha instalado segundo clasificado y con una nota más baja pero con aprobado en Europa, donde sigue invicta aunque es cierto que también sin ganar.



Imanol Alguacil ya recuperó a su extremo Ander Barrenetxea para el partido europeo ante Mónaco y con la vuelta de Isak cuenta ya con muchas variantes en ataque.



El conjunto vasco es solvente fuera de casa, sólo ha perdido ante el Barcelona y dominó con autoridad sus duelos ante Cádiz y Granada, y ahora tratará de confirmar ante un Getafe que casi siempre le da problemas esa firmeza como visitante. Los últimos seis partidos entre ambos equipos se han repartido entre tres triunfos madrileños y otros tantos donostiarras.



El desgaste europeo puede dar la alternativa, dentro de la amplia gama de recursos y efectivos de Alguacil, a jugadores como Gorosabel, Le Normand o Barrenetxea en el equipo inicial en el Coliseum Alfonso Pérez.



- Alineaciones probables



Getafe: Soria; Damián, Djené, Cuenca, Olivera; Juan Iglesias, Florentino, Maksimovic, Aleñá; Sandro, Enes Ünal.



Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Aritz, Muñoz; Zubimendi, Merino, Guevara, Januzaj; Oyarzabal, Isak o Barrenetxea.



Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).



Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.



Hora: 18.30 CET (16.30 GMT)



-----------------------------------------------------------------------



Puestos: Getafe (20º, 0 puntos); Real Sociedad (2º, 16 puntos).



- La clave: La presión a la que estarán sometidos los jugadores del Getafe después de siete derrotas. Se juegan una final y enfrente podrían tener a otra de las claves del choque: Alexander Isak, que se acaba de recuperar de una lesión y podría volver. El año pasado, ya amargó la existencia al Getafe tras marcar el tanto de la victoria de la Real Sociedad en el Coliseum (0-1)- El dato: La Real Sociedad es un equipo que no se le da mal al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. En total, se han enfrentado en 13 ocasiones con 8 victorias para el conjunto azulón, 2 empates y sólo 3 victorias de la Real Sociedad.- La frase:. Míchel: "Por mí no os preocupéis".- El entorno: Aunque no es público, la paciencia de Ángel Torres con Míchel se podría terminar y el técnico azulón podría estar ante su último partido con el Getafe. Si pierde, podría ser destituido.