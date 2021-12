Joselu se convierte en el máximo goleador histórico del Alavés en Primera

Vitoria, 11 dic (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Joselu Mato anotó este sábado su trigésimo gol con el equipo vitoriano en Primera División, lo que le convirtió en el máximo anotador histórico del club en la máxima categoría.



El gallego superó de esta forma a Javi Moreno, que ostentaba ese récord durante las dos temporadas que estuvo en Vitoria en Primera.



Joselu Mato alcanzó los 30 goles en 89 partidos y con el que logró este sábado, suma ocho en esta campaña.



?Uno siempre piensa en el equipo. La pena ha sido no poder celebrarlo con victoria, pero es un orgullo porque no es fácil superar a un jugador como Javi Moreno. Por lo menos ha servido para puntuar?, dijo el delantero que esta cerca de igualar los once tantos conseguidos en cada una de las dos anteriores campañas en las filas de la escuadra vasca.



El máximo goleador histórico del club centenario en todas las categorías sigue siendo Manolo Serrano con 67 goles en cinco temporadas (168 partidos), aunque no llegó a jugar con el equipo vasco en la máxima categoría.