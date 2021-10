Ha hecho olvidar a Rui Silva y se encuentra en la órbita del Barça: "Intento ser el portero más completo"

Luis Maximiano llegó al Granada CF para hacer olvidar a Rui Silva, hoy en las filas del Betis, y lo ha conseguido. El joven guardameta luso ha demostrado una seguridad bajo palos propia de su compatriota, quien alterna en la portería verdiblanca con Bravo.

Seis partidos de LaLiga hasta la fecha y siete goles encajadas, habiendo dejado la portería a cero hasta en dos ocasiones. Unos registros que, teniendo en cuenta el delicado inicio liguero de los de Robert Moreno, tiene doble mérito. Sobre ello se ha referido el propio Maximiano en los medios oficiales del club: "Las condiciones aquí son muy buenas para que un jugador crezca y esté a su mejor nivel. Intento ser el portero más completo que puedo, tengo que trabajarlo todo. No hay porteros ni personas perfectas, pero hay que intentar hacerlo lo mejor posible".

"Hay muchas cosas que se pueden pedir, solo estoy empezando. Si todo va bien, tengo una gran carrera y hay muchas cosas que hacer para mejorar y títulos que ganar. Ahora me enfoco en trabajar cada día y cada partido, no me gusta mirar mucho atrás ni muy al futuro", explicó Maximiano al ser preguntado sobre sus aspiraciones deportivas, una vez que ya ha conseguido hacer olvidar a Rui Silva en Granada y que, además, se encuentra en la agenda del Barça.

"No conozco personalmente a Rui Silva. No vengo para sustituir a nadie, vengo para hacer mi historia, mi trayecto", dijo Maximiano durante su presentación en una clara declaración de intenciones que, quisiera o no, ha conseguido. "Cada jugador tiene su historia. Vengo para ser el mejor y ayudar al club", apostilló. Por el momento lo está consiguiendo.