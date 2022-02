Njegos Petrovic cumple su "sueño" en el Granada

El rostro de Njegos Petrovic fue este miércoles el de un joven que cumplió su anhelo de la infancia. "Mi sueño era jugar y vivir en España, porque pienso que el fútbol español es uno de los mejores del mundo", aseguró el serbio durante su primera comparecencia ante los medios de comunicación, en su presentación como nuevo jugador del Granada. Lleva poco más de una semana en la ciudad, pero ya ha debutado y ha conocido a una reducida representación de su nueva afición, la que le esperó esta tarde en Los Cármenes. Incluso, empezó a acostumbrar el oído al castellano, aunque en esto venía avanzando desde hace unos años. "Desde que era niño, me gusta la música española", confesó. "Quiero agradecer al club y al míster -Robert Moreno- la bienvenida y la confianza. Estoy muy contento por estar aquí", expresó el flamante mediocentro nazarí, que se definió como un "box to box".

"Puedo acostumbrarme a cualquier formación, tanto en defensa como en ataque", indicó el serbio, que, aunque entiende el español, aún requiere de una persona que ejerza de traductora de sus palabras. "Desde que era niño me gusta el estilo del fútbol español", afirmó, acompañado de la directora general del Granada, Patricia Rodríguez, para más tarde definir este como un juego "más rápido". "Los jugadores discuten más en los partidos que en Serbia porque hay menos presión y puede relajarse", destacó, a pesar de que reconoció que el Estrella Roja, el equipo del que procede, es "el club más conocido" del país.

Sobre el Granada, Petrovic conocía que "el año pasado se clasificó y jugó en la Europa League". "Me gustan la ciudad y Andalucía", expresó, satisfecho tras su llegada. Sobre la operación, el centrocampista indicó que la entidad rojiblanca contactó con él "hace un mes". "Me gustó mucho la oferta. Estoy contento de estar aquí y poder aportar mis habilidades", sostuvo.

Estas cualidades, además de la mencionada capacidad de actuar de área a área, son la "rapidez en el juego", a su juicio. "Estamos jugando en una formación 4-4-2 y me conviene mucho", afirmó. Sobre su estreno, en el Santiago Bernabéu, Petrovic indicó que se sintió "muy cómodo" y destacó que Robert Moreno le transmitió "confianza" con los minutos que le otorgó. "Fue la primera vez que juego contra los nombres más conocidos del fútbol de España", resaltó con ilusión.

"Estoy muy feliz porque me han recibido muy bien. Son muy buenos compañeros y muy amables", expresó sobre el vestuario rojiblanco. "Puedo sentir una energía muy positiva en el club y entre los compañeros", profundizó en esta línea. Además, se mostró optimista en cuanto a su adaptación a LaLiga. "Contra el Real Madrid jugué mi primer partido después de meses y por eso pienso que no estoy en una condición muy buena en este momento, pero creo que puedo acostumbrarme y encajar muy rápido, dentro de unas semanas", vaticinó.

"Seguramente, el mister y los compañeros me ayudarán en este proceso, me lo facilitarán", ahondó, acerca de una aclimatación de la que dependerá su presencia en el Mundial con la Selección de Serbia. "Todavía no he pensado en ello, pero seguramente, con mi juego en Granada, el seleccionador serbio me llame para participar", confió. "Llevábamos tiempo trabajando en esta incorporación", confirmó Patricia Rodríguez, que destacó que Petrovic "ha sido internacional con todas las categorías inferiores", antes de que el centrocampista saltara a dar unos toques ante los aficionados que se dieron cita en Los Cármenes.