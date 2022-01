"Antoñín ha pedido marcharse"

Antoñín tiene los días contados en el Málaga. Su apuesta por volver no ha salido bien y él mismo ha tomado la iniciativa de buscar una salida como ha reconocido su todavía entrenador, José Alberto López. "Antoñín ha trasladado al club y al cuerpo técnico su intención de salir. Hay negociaciones abiertas y hay que esperar hasta el último minuto. Todo el mundo es muy necesario, pero ningún jugador es imprescindible".

El delantero ha visto cómo desde su llegada su presencia en el equipo ha ido disminuyendo hasta el punto de que sus minutos se han visto muy limitados. Tampoco cuando ha jugado, y ahí radica su suplencia habitual, lo ha hecho al nivel esperado, quizás porque ha debido adaptarse a una posición, la de 9, que no es la ideal para él.

Ya hay varios clubes de Segunda que se han interesado por él y sus agentes llevan moviéndose varias semanas en busca de un equipo donde pueda disputar la segunda parte de la temporada. Pero todo se tendrá que hacer con el beneplácito del Granada, que es quien posee sus derechos federativos.

Ante esta situación, no parece que el delantero vaya a estar disponible para el encuentro de este sábado ante el Ibiza. Aun así, José Alberto López no ha llegado a descartarlo todavía. "No depende de mí, mañana nos tocará tomar una decisión".