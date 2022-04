Explosión tardía, en la agenda del Sevilla y una esperada lluvia de millones en Málaga

El delantero portugués es una de las sensaciones de la temporada; su equipo ya le ha puesto precio y varios 'kilos' pueden caer por La Rosaleda

A falta de cinco jornadas para que acabe el campeonato de Segunda división, el Málaga CF sigue inmerso en la lucha por la permanencia, la cual la tiene más o menos encaminada, despejando el dramatismo que existía hace solamente varias semanas la cual se ha ido evaporando gracias a los resultados que ha ido cosechando Pablo Guede, nuevo entrenador del equipo de La Rosaleda que mantiene ahora siete puntos de ventaja sobre los puestos de descenso con quince unidades por disputarse. Una ventaja que, a priori, debería ser suficiente y que podría aumentar esta misma noche si la escuadra de Martiricos asalta el fuedo de la UD Las Palmas.

El objetivo del Málaga CF y de Pablo Guede no es otro que amarrar la permanencia lo más pronto posible para centrarse en la planificación y la configuración de la plantilla para la campaña siguiente en la que se aspira a construir un equipo más estable, sin tanto cambio de entrenador (José Alberto López, Natxo González y el argentino), y de mayor nivel futbolístico para no pasar los apuros en lo que se está viendo envuelto en esta. La salvación aseguraría unas garantías económicas para reiniciar el proyecto deportivo, pero podría no ser las únicas, puesto que el Málaga CF está muy pendiente de una serie de movimientos que están ocurriendo en nuestro país vecino, Portugal, y que podría proporcionarle una fuerte inyección de liquidez que agradecerían las debilitadas arcas blanquiazules.

Todo estaría relacionado con un ex jugador del Málaga CF, sobre el que el club arraigado en el estadio de La Rosaleda tiene unos derechos, y que ahora puede cambiar de equipo debido a la gran cantidad de ofertas que le están llegando a su equipo, el Sporting de Braga. Ese no es otro que Ricardo Horta.

El Braga le pone precio a Ricardo Horta, sobre el que el Málaga aún tiene un porcentaje de un futuro venta

El Sporting de Braga ha declarado a Ricardo Horta como un futbolista intransferible en estos momentos, si bien ha exigido unos 20 millones de euros para dejar marchar a un futbolista que esta temporada acumula 20 goles y 10 asistencias entre todas las competiciones que ha jugado, donde se incluye la UEFA Europa League, según asegura O Jogo.

De venderlo por esa cantidad el cuadro portugués, el Málaga CF se llevaría unos tres millones de euros, pues aún posee un 15% de una posible futura venta del que fuera su futbolista.

En julio de 2017, el Málaga CF traspasó a Ricardo Horta al Sporting de Braga en una operación en el que el conjunto blanquiazul, con Fransesc Arnau como director deportivo, intercambió un 10% de los derechos que tenía por el luso con el mismo porcentaje que el cuadro portugués poseía sobre Juankar. Un trueque en el que el conjunto blanquiazul se siguió guardando un 15% de la propiedad de Horta, pues en su día adquirió un 25%. Gestifute, propiedad de Jorge Mendes, tenía un 45%, el fondo Baystate otro 25% y la empresa JM 10 Sport, de Juan Mata, el 5% restante.

La Premier League llama a la puerta de Ricardo Horta

A sus 27 años, Ricardo Horta es un futbolista de explosión tardía, que ha llegado a su madurez de juego y son muchos los equipos que lo tienen bien ojeado, El último conjunto al que se le vinculó fue al Newcastle United, el nuevo megaproyecto de la Premier League.

El atacante luso también estuvo en la agenda de Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, para reforzar al equipo de Nervión, pero no pasó a mayores, puesto que el interés fue cuando el cuadro sevillista vio que Rony Lopes se convirtió en uno de sus fracasos deportivos más estrepitosos.