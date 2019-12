Jagoba Arrasate: ?Empatar ante el Atlético sería un buen resultado?

Pamplona, 13 dic (EFE).- El técnico del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, considera que empatar ante el Atlético de Madrid este sábado (21:00) en el Wanda Metropolitano ?sería buen resultado?, si bien ha asegurado que, como siempre hacen, plantearán el partido para ganarlo.



El técnico vasco de Osasuna ha comentado durante la conferencia de prensa de este viernes que le resta importancia al hecho de que su rival pueda llegar cansado de su partido de Champions, ya que ?están habituados a jugar cada 3 días, además de que pueden llegar bien anímicamente de su victoria?, esperando uno de los partidos más difíciles de la temporada.



?Queremos mostrarnos como lo que somos jugando de manera reconocible, sabiendo que será complicado, pero sabiendo que nos gusta ir a esos sitios y demostrar de lo que somos capaces?, ha comentado Arrasate sobre cómo saldrá su equipo en el Wanda.



A pesar de que el equipo del Cholo Simeone puede no llegar en su mejor momento, Arrasate ha avisado de que el Atlético ?es el equipo menos goleado de la liga?, llamando la atención la poca eficacia que están demostrando de cara a puerta y añadiendo que, ?con los jugadores que tienen la situación pueden cambiar en cualquier momento?.



Sobre la no convocatoria del portero Juan Pérez, Arrasate ha comunicado que ?no está al 100 % porque no ha podido trabajar en condiciones y entiendo que con una semana más estará mejor?, a lo que ha añadido que Sergio Herrera ?está bien?.



?Es un momento complicado cuando se lo dices y ves que se queda gente fuera que está bien y puede estar, pero estamos para tomar decisiones por el bien del equipo?, ha declarado Arrasate sobre la lista de convocados, a la vez que ha dicho que para el entrenador ?es bueno tener alternativas?.



Unai García no ha sido convocado para el partido ante el Atlético, y su técnico ha explicado que al defensa ?todavía le queda un poquito para estar en su mejor versión, a pesar de que el otro día ante el Sevilla entró en un contexto defensivo?, siendo distinta la exigencia a la que se pueden encontrar en el partido de mañana.



La ausencia del capitán rojillo, Oier, por doble amonestación no será una excusa ya que Osasuna cuenta en esa posición ?con alternativas a las que darles oportunidades?, sabiendo que el de Estella ?es un jugador importante?.



Para Arrasate la eficacia será una de las claves ya que el Atlético ?es un rival que concede muy poco, por lo que tendremos que estar acertados en determinadas acciones, pero sobre todo jugar en campo rival porque todo lo que pase cerca de nuestra portería va a ser malo?.



?Podría ser complicado empezar poniéndonos por detrás, porque ellos gestionan muy bien esas ventajas a favor, y en transición se manejan bien?, ha comentado Arrasate sobre la posibilidad de comenzar perdiendo el partido.



Osasuna lleva 2 partidos quedándose con un jugador menos en el terreno de juego, y a pesar de ello, Arrasate ha dicho entre risas que firma quedarse con 10 jugadores si ello va a significar ?sumar puntos?, añadiendo que lo normal es que una expulsión te reste opciones de lograr un ?buen resultado?.



Sobre el Chimy Ávila, jugador del momento en Osasuna, Arrasate ha comentado que ve al argentino ?centrado, haciendo las cosas y acercándose a su mejor versión?, deseando que el delantero cumpla los 4 años de contrato que firmó con Osasuna.



Sobre posibles salidas durante el mercado de invierno, ha dicho que no plantean debilitarse, sino en todo caso mejorar la plantilla actual, asegurando que ningún jugador le ha comunicado su intención de marcharse y añadiendo que, ?si alguien quiere decir algo será durante el mercado el momento de hablarlo?.