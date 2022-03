Lucas Torró desvela si se quedará o no en Osasuna

El centrocampista está en la agenda del Sevilla FC y tiene una cláusula de rescisión bastante asequible para un equipo que dispute competición europea

Lucas Torró continúa siendo el nombre que acapara los focos de la actualidad de CA Osasuna y es que su renovación es el siguiente objetivo de la dirección deportiva que lidera Braulio Vázquez, después de lograr en las últimas fechas las de David García, Jon Moncayola, Sergio Herrera y Chimy Ávila.

Hace unos días, en este medio de comunicación, informábamos minuciosamente la situación contractual del centrocampista con el equipo navarro y qué ocurriría en caso de que Lucas Torró abandonase la ciudad de Pamplona. Una opción que podría darse debido al alto nivel futbolístico que está alcanzando el futbolista, rendimiento que ha atraído el interés de grandes equipos de LaLiga como el Sevilla FC, el cual lo monitoreó como una opción de bajo coste para dar oxígeno a Fernando Reges en la demarcación de pivote, ya que el cuadro de Nervión ha carecido, a veces durante esta campaña, de alternativas físicas en la zona ancha del terreno de juego.

Con contrato hasta 2024 con CA Osasuna, ambas partes de la negociación siempre han alegado de que no hay prisas para sentarse a renovar la vinculación laboral, postergándola hasta el final de esta temporada. Aun así, recientemente la situación ha sufrido una actualización, puesto que el propio Lucas Torró ha hablado sobre su continuidad en CA Osasuna, despejando casi todas las dudas que hay sobe su futuro. "Vine aquí desde Alemania hace un par de temporada porque confiaron en mí. El club apostó fuerte y el entrenador me dio su confianza. Me siento feliz. Muy feliz y asentado en la ciudad. Eso me permite dar mi mejor versión. Estoy encantado de estar aquí. Uno está donde quiere estar. Aquí soy feliz y estoy muy a gusto", explicó en El Tercer Tiempo de Vamos el centrocampista.

Una cláusula de rescisión muy asequible

La cláusula de rescisión que tiene actualmente Lucas Torró es relativamente baja en proporción al rendimiento deportivo que está dando actualmente en LaLiga, puesto que está fijada en sólo diez millones de euros. Una cifra bastante asequible para equipos que juegan habitualmente competición europea y que pueden ver en el centrocampista valenciano a un futbolista de muy poco coste que dé un rendimiento inmediato a buen nivel, puesto que a sus 27 años, cumplirá 28 durante este 2022, está en su madurez futbolística.

CA Osasuna lo compró del Eintracht de Frankfurt por 2 millones de euros, pero el equipo alemán se guardó un 30% de la plusvalía de una hipotética y futura transacción.