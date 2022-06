José Mourinho le quiere quitar un deseo a Ronaldo Nazario, su antiguo pupilo.

El portugués, que está entrenando a la Roma actualmente, quiere a un futbolista del Real Madrid que también se encuentra en la agenda del Real Valladolid

En el Real Madrid sobran futbolistas, principalmente aquellos que no han tenido minutos en estas últimas temporadas y también los cedidos, de los que sólo Álvaro Odriozola, quien tiene pretendientes, alberga opciones a quedarse bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, entrenador madridista. Uno de esos descartes es, sin duda, Reinier Jesús. El brasileño no ha jugado apenas durante su cesión de dos temporadas en el Borussia Dortmund, donde ha fracasado, y ahora regresa a la capital de España, sin entrar en los planes del la escuadra merengue. Por ello, la dirección deportiva blanca está trabajando con mucho esmero para encontrarle un nuevo club, apuntándose al Real Valladolid como el principal candidato para acogerlo, aprovechando la gran relación que guarda el Real Madrid con el presidente del Pucela que no es otro que Ronaldo Nazario, el mítico delantero brasileño. Parece que la operación no será tan simple, ya que en las últimas horas ha emergido un nuevo conjunto que desea a Reinier Jesús, siendo ese la AS Roma de José Mourinho.

La AS Roma está interesada en hacerse con los servicios de Reinier Jesús, al igual que el Udinese, según publica La Gazzetta dello Sport. Apunta esta fuente que José Mourinho vería con buenos ojos el movimiento.

De darse, Mourinho le arrebataría así a Ronaldo a uno de sus deseos en este mercado de fichajes para su Real Valladolid. Un José Mourinho y Ronaldo Nazario que tienen en común su paso por el FC Barcelona, donde coincidieron durante una temporada siendo el portugués el segundo entrenador del mítico Bobby Robson y el brasileño, el delantero estrella del FC Barcelona de la campaña 1996/1997.

El Real Valladolid tiene en su agenda a Reinier Jesús, centrocampista del Real Madrid

Con el ascenso del Real Valladolid a Primera división, el Real Madrid quiere aprovechar sus buenas relaciones institucionales, no hay que olvidar que Ronaldo Nazario es el dueño de la entidad pucelana y fue ex jugador blanco, para colocar a uno de sus descartes, Reinier Jesús, de cara al próximo curso futbolístico. Así lo anunció Mario Cortegana, periodista del periódico nacional MARCA. A pesar de ello, este movimiento, que siempre sería en calidad de préstamo o cesión, estaría condicionado a los deseos de los exigentes José Pacheta y Fran Sánchez, entrenador y director deportivo del club blanquivioleta, que tendrían que estudiar la operación de forma minuciosa y el encaje de un jugador que apenas ha rendido en el profesionalismo.

Y es que Reinier Jesús aterrizó en el Real Madrid a cambio de 30 millones de euros como una de las apuestas más firmes de Juni Calafat, jefe de captación de Sudamérica del Real Madrid. Tras un breve tiempo en la cantera madridista, Reinier se marchó al Borussia Dortmund, donde no ha jugado prácticamente nada. En el equipo de la Bundesliga, en los dos últimos cursos, sólo ha jugado 38 partidos entre todas las competiciones oficiales, acumulando un total de 741 minutos. Un bagaje muy escaso para un futbolista que se supone que estaba llamado a marcar diferencias.

Reinier Jesús también apareció en el radar del Real Betis Balompié y Valencia CF hace semanas.