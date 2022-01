Las notas del Almería frente al Elche en Copa

La UD Almería cae en la competición de la Copa del Rey tras perder 1-2 frente al Elche, tras remontar el conjunto ilicitano el gol inicial de Ramazani. El Almería ahora deberá pensar únicamente en su misión de ascender a LaLiga Santander esta temporada, objetivo para el cual parte con una buena posición para conseguirlo a final de temporada.

El partido comenzaba con una sorpresa negativa de última hora para la UD Almería. Juan Villar se lesionaba en el calentamiento previo al partido y tenía que entrar Carlos Gilbert en su lugar, convirtiéndose así en su primera titularidad con el conjunto almeriense. A pesar de eso, el Almería consiguió entrar muy enchufado al partido.

El Almería cuando tenía la pelota era un equipo vertical y que se lanzaba a por la portería que hoy defendía Werner. Gilbert fue uno de los jugadores que supo entender mejor el partido y canalizó gran parte del peligro almeriense, atreviéndose a pegarle incluso desde fuera del área sin éxito.

Un acoso y derribo que el Elche apenas podía controlar. Francisco se ponía de los nervios y no era para menos. Y al final sucedió lo que se estaba pudiendo ver en el terreno de juego. Con el 1-0 nos iríamos al descanso, un resultado justo tal por como se fue desarrollando el partido, donde el equipo indálico empezó algo peor pero poco a poco fue tomándole el pulso al partido y dejó noqueado al final del primer tiempo al Elche.

En la segunda mitad el Elche salió enchufado desde el inicio y consiguió pillar a contrapié a la UD Almería. Una buena salida de balón rápida fue culminada por Pablo Piatti tras un gran pase de Josan al segundo palo. En esa misma jugada se lesionó Makaridze y tuvo que retirarse por unas molestias en la espalda que arrastraba desde la primera parte.

El Almería mejoró pero no anotó y el Elche no perdonó la que tuvo. Una jugada a balón parado terminó en el gol de la victoria del Elche. El esférico llegó manso al área pequeña y Raúl Guti remató a placer para poner el resultado final al partido y eliminar a la UD Almería de la contienda. Una vez más, Francisco lo volvía a hacer.

Pinche aquí para saber las notas de la UD Almería frente al Elche

MAKARIDZE: 6

Se retiró lesionado al inicio de la segunda parte. Poco solicitado en defensa, pero apareció cuando tuvo que hacerlo.



NIETO: 9

Asistencia a Ramazani y espectacular intervención durante todo el partido. Puro derroche ofensivo del lateral que hoy ha demostrado sus mejores armas desde que llegó a Almería.



BUÑUEL: 6

Eclipsado por Juanjo Nieto en el costado derecho, ha cumplido sin más en una posición más cercana a ser central.



BABIC: 7

Como siempre, imperial en los duelos individuales. Ningún centro pasaba de él. Incluso terminó el partido de delantero centro. Poco exigido en los goles, en los que poco pudo hacer.



MARTOS: 6

Un partido del canterano por encima de su media, pero un error suyo casi cuesta un gol para el Elche. Cada vez se le ve más seguro.

CENTELLES: 8

Uno de los mejores partidos de Centelles, aunque de más a menos. Tuvo en sus botas dos claras ocasiones gracias a sus internadas en ataque y apariciones ofensivas. Demuestra que se ha ganado ser titular.



DE LA HOZ: 5

Importante en las ayudas defensivas para equilibrar al equipo. Se desvaneció en la segunda parte y por ello el equipo se rompió.



JAVI ROBLES: 6

Al igual que el equipo, se desinfló en la segunda parte donde estuvo desaparecido. Una primera parte meritoria y derrochando esfuerzo y entrega.



GILBERT: 8

El jugador del filial fue titular a última hora y demostró estar preparado hasta para la mayor de las urgencias. Grandes dotes de clase durante los noventa minutos en su segundo partido con el primer equipo.

RAMAZANI: 8

Autor del gol que dio el resultado favorable a los de Rubi al descanso, fue el jugador más determinante del partido. Se vino abajo tras el descanso.



APPIAH: 5

Muy errático. Se le notó muy cansado tras jugar dos partidos seguidos. Al final del partido llegó andando y poco pudo aportar.



RUBI: 8

Con las armas que tenía puso en problemas a un equipo de Primera División. Ahora tiene una gran tarea de por medio para levantar la moral del equipo para enfrentarse contra Las Palmas.



SAMU COSTA: 4

Cayó en el juego del Elche, que propuso una segunda parte de fútbol con muchas faltas y parones. Vio la amarilla y ahí se terminó su partido.



CHUMI: 5

Salió en la recta final del partido para aportar solidez defensiva en un partido que ya estaba roto. Poco pudo hacer.

POZO: 7

Un soplo de aire fresco que dio vitalidad al Almería en la segunda parte. Su velocidad fue la principal arma unionista en la segunda parte.



DYEGO SOUSA: s/c

Apenas pudo aportar algo al conjunto indálico, pues se retiró lesionado a los pocos minutos de ingresar al campo.



FUOLI: -

No jugó



PUIGMAL: -

Rubi no quiso arriesgar con el centrocampista, que se marchó lesionado contra el Cartagena.



CABALLERO: -

No jugó.

CARRIÇO: -

En la recta final de su recuperación, se volvió a perder un partido más



LAZO: -

Lesionado, no jugó y se perdió este duelo copero.

AKIEME: -

No jugó



CURRO: -

No jugó



PORTILLO: -

No jugó



ROBERTONE: -

No jugó



SADIQ: -

Ausente por su convocatoria con Nigeria para la Copa de África



JUAN VILLAR: -

No jugó debido a una lesión en el calentamiento. Su puesto lo ocupó Carlos Gilbert del filial.