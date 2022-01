Rubi levanta la moral: ''Volveremos a ver a un Almería que gane muchos partidos''

Cambio de mentalidad total dentro del vestuario del Almería. El entrenador rojiblanco ha hablado en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos con motivo de la previa al partido que va a enfrentar a la UD Almería a domicilio contra Las Palmas el domingo a las 21:30 horas.

Tras dos derrotas seguidas, una en Liga frente al Cartagena y otra en Copa frente al Elche, Rubi asegura que han sido dos partidos que ''con el mismo juego, los resultados podrían haber sido diferentes'' y no cree que el ánimo del vestuario haya decaído tras estas dos caídas en el Mediterráneo.

Sobre Las Palmas el técnico catalán comentó que es el equipo que más le gustaba de toda la categoría, exceptuando al Almería. ''Es uno de los mejores partidos que se puede ver de la categoría. Somos dos equipos nobles que no estamos para perder tiempo. Queremos venir con un buen resultado, nos hace falta y necesitamos recuperar la senda de una buena puntuación''.

Tampoco quiere buscar excusas Rubi en las numerosas bajas que tiene el conjunto indálico. Como él mismo ha asegurado tanto Makaridze como Sousa y Villar no viajarán a Gran Canaria, más el añadido de Sadiq, la duda de Puigmal y la más que posible ausencia de Lazo tras su lesión. Sobre todas estas lesiones, en especial las acaecidas en el partido de Copa, el míster rojiblanco sí que lo relaciona directamente con la semana de preparación previa al partido contra el Cartagena: ''Todo esto viene por lo anterior: el no poder entrenar, el tener que competir contra el Cartagena€ todo eso viene por ahí'' aunque aclara que ''los que van a jugar están en perfectas condiciones''.

Especialmente las bajas son más sensibles en la parcela ofensiva: ahora mismo Rubi no dispone de ningún delantero centro puro en el primer equipo. Ha admitido que ha hecho ''pruebas en entrenamientos y en pretemporada'' para conocer mejor las características de los jugadores que puedan partir en el once como delanteros ''para intentar aprovecharlos''. Tampoco eso parece asustar demasiado al técnico de Vilasar de Mar, que prefiere esconder sus cartas: ''Nosotros vamos a preparar el partido en base a dos o tres aspectos que no quiero hacer públicos pero que si se llevan a cabo tendremos más posibilidades de ganar''.

Todas estas bajas han posibilitado la entrada de jugadores menos habituales y acerca de este tema Rubi ha subrayado varios nombres propios, como el de Carlos Gilbert que ya suma dos partidos consecutivos, uno como titular, con la zamarra rojiblanca. ''Gilbert ya estaba haciendo méritos en nuestro filial, pero no era fácil hacerle hueco en esta plantilla. Ha demostrado ese descaro y ese atrevimiento que se le pide'' ha comentado sobre el jugador que ha sido de lo más destacado en los últimos dos partidos. No se ha querido olvidar tampoco el técnico de Buñuel, que llevaba varios meses sin jugar debido a una lesión, y de Nieto, que sorprendió con un ''buenísimo nivel'' frente al Elche.

La última petición de Rubi a la afición es tiempo: ''Estamos pasando un momento delicado por el tema físico, por nada más. Lo vamos a acabar solventado y volverá todo a la normalidad. Necesitamos un poco de tiempo''.