De la Hoz: "La afición ha dado una marcha más en su apoyo al equipo"

Uno de los capitanes de la UD Almería, César de la Hoz, ha comentado la actualidad del equipo, con el partido ante el Sporting y sobre el apoyo de la afición

César de la Hoz, centrocampista de la UD Almería y uno de los capitanes del conjunto indálico, ha comentado en la mañana del viernes sus impresiones sobre el próximo partido que encara el equipo dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ante el Sporting de Gijón.

Sobre cómo ve al equipo en esta nueva semana de trabajo: "Las sensaciones son muy buenas. El equipo está trabajando muy bien, nosotros nos centramos en nuestro partido. A ver qué pasa en el resto de encuentros, pero nos centramos en sacar los tres puntos en casa para seguir adelante".

Sobre el próximo rival: "Considero que el Sporting tiene una gran plantilla. De los últimos cinco partidos venía en buena dinámica hasta el último, que era un derbi y lo perdió. Está trabajando bien y es un equipo fuerte que nos puede a hacer daño si no salimos concentrados. Le damos mucha importancia y mucho valor, sabemos que no va a ser nada fácil".

Sobre el plan que hay que seguir para conseguir los tres puntos: "Hay que salir con solidez e ir a por el partido desde el minuto uno. Nada de relajación. Controlar bien el partido e ir al ataque a por los tres puntos".

Sobre cerrar la jornada en un lunes de nuevo: "A mí me gusta más jugar el fin de semana, no los lunes. Al final hay que adaptarse y saber que son tres puntos, que dependemos de nosotros. Si ganamos nuestros partidos, vamos a llegar a donde queremos. No hay que mirar mucho más, hay que centrarnos en nuestro día a día, que estamos entrenando muy bien. Hay que preparar bien el partido de cara al lunes y olvidarnos de que sea lunes, sábado o domingo".

Sobre si seguirá de cerca los partidos de Eibar y Valladolid: "Depende, tengo mi tiempo para estar con la familia y mi tiempo para ver partidos. Si es buena hora lo veo y si es una hora que me descuadra, no lo veré".

Sobre el papel de la afición esta temporada: "La verdad es que la afición nos está empujando muchísimo. Han dado una marcha más en su apoyo hacia el equipo, en los recibimientos y en el día a día. Desde que llegamos al estadio notamos su calor, su aliento, que nos da fuerzas. Va a ser muy importante estar con ellos, celebrar las victorias juntos y sufrir en la derrota. Todos somos uno".

Sobre las sensaciones de los jugadores en los recibimientos: "Te activa. Es como un mini café que te tomas antes de llegar al estadio. A nosotros nos motiva, nos ayuda. Nos da ese calor que necesitamos para salir con más ganas si cabe al partido".

Sobre las claves del próximo partido: "Como todos los partidos de Segunda División, no hay partido fácil. Todos los partidos se deciden por detalles. Hasta ahora hemos demostrado ser un equipo muy sólido y tenemos que seguir en esa línea: no relajarnos y controlar a los jugadores del Sporting. Tienen jugadores con mucha calidad que en cualquier momento te pueden meter un gol. Hay que seguir con nuestro trabajo de solidez, de estar todos juntos y de dar la máxima importancia al partido y así llegarán los resultados".

De la Hoz y la clave para el ascenso: unión del vestuario, solidez e ir partido a partido



Sobre el ambiente del vestuario y la reacción tras el gol de Ely: "Durante todo el año el vestuario está súper unido, todos con la misma idea, entre ceja y ceja tenemos el mismo objetivo. Creo que eso se ve en el día a día, especialmente cuando van peor las cosas, el equipo se une, es una piña. El otro día fue una explosión de alegría y un empate muy importante que le dimos mucho valor. Ahí se vio la unión del equipo, que todos vamos a una, incluso jugadores que han llegado hace poco ya están integrados y son uno más en la plantilla".

Sobre el plan para conseguir el ascenso: "Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el siguiente partido, no ir más allá. Sabemos que dependemos de nosotros, que si sacamos nuestros puntos vamos a estar ahí así que nos toca centrarnos en el siguiente partido. Hay que dar la máxima importancia a este partido sin pensar en el siguiente para ir sumando de tres en tres y llegará".

Sobre el calendario que le resta al Almería: "Para nosotros es un error fijarnos en el calendario. Tenemos el que tenemos y ellos tienen el que tienen. Independientemente de eso, nosotros dependemos de nosotros mismos. Nos toca jugar nuestros partidos y ganarlos. Entonces dará igual, porque estaremos por delante".

Sobre alcanzar el top-10 de jugadores con más partidos en el Almería: "Para mí es un orgullo tremendo. Me siento un privilegiado de estar aquí y de estar en esa lista con jugadores como Corona o Soriano, que sé lo que significan para el club y la ciudad. Es un orgullo estar ahí entre los diez primeros de la historia y en Segunda creo que estoy entre los cinco primeros, con gente de aquí de la tierra y que ha estado muchos años aquí".

Sobre el posible ascenso: "Ese es el objetivo, para eso estamos aquí. Lo que buscamos para nosotros, para el club y para la afición y la ciudad, porque creo que se lo merecen. Como he dicho, primero nos centramos en el Sporting y ya veremos lo que viene después".