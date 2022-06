¿Y ahora qué? Rubi destapa el proyecto de Turki con el Almería en Primera

El técnico ha querido repasar las claves de los que se le avecina al club indálico

Mucha ilusión y sobre todo mucho trabajo. Rubi sigue en el mismo barco que Turki y quieren trabajar en conjunto para hacer al Almería uno de los equipos más influyentes en el fútbol español, para luego mostrar su proyecto en Europa. A corto plazo, el objetivo de mantenerse está claro.

Conseguir el ascenso



El técnico del Almería Joan Francesc Ferrer, más conocido como 'Rubi', repasó en El Larguero de la SER junto a Manu Carreño, las claves del proyecto del propietario del club ahora que el equipo ha ascendido a Primera. El entrenador aún sigue acordándose de ese partido frente al Leganés que supuso la celebración del ascenso en Butarque: "La forma en la que conseguimos el ascenso hizo que hubiera más explosión de júbilo. Más emocionante no pudo ser".

El apoyo y la espera de los propietarios



Tras la fiesta, el equipo estará unos días de descanso y ya se pondrán a preparar una vuelta a Primera división que ilusiona bastante a todos. Turki confía en el entrenador catalán y sobre todo ha sabido esperar el momento, algo de lo que Rubi se siente muy agradecido: "Cuenta con nosotros y la propiedad ha sabido aprender también durante estos tres años. Todos han estado a la altura en los momentos duros, como en enero, y reaccionaron".

El Almería del año que viene y los fichajes



La UD Almería asciende a la máxima categoría después de siete temporadas. Muchos de los jugadores del equipo no saben lo que es jugar en Primera división. Sin embargo, la base del proyecto de la próxima temporada será igual que la de este año. Habrá fichajes, por supuesto, ahora tendrá que sentarse con la directiva para acordar una planificación de la plantilla: "Tenemos pendiente una reunión para ponernos manos a la obra pero la dirección deportiva ya tiene trabajo hecho. Confiamos bastante en que hay un bloque consolidado importante, que muchos no tienen la experiencia de Primera, pero que si has demostrado ser uno de los mejores de Segunda ya te acerca al nivel. Con unos retoques creo que entraremos con buen pie en la categoría".

El proyecto de Turki



Ahora bien, ¿qué es lo que quiere Turki con la UD Almería a partir de ahora? Cuando llegó al Almería, Europa era lo principal y muchos no le tomaron en cuenta. Ahora Rubi comparte las mismas aspiraciones que el saudí, pero no será un proyecto inmediato: "Es una de las cosas que definimos con Turki estos días. Se inicia otro proyecto de tres años y el primer objetivo es consolidar al club en Primera. Luego intentará ir avanzando para acercarse a las posiciones de Europa. Eso no quita que somos ambiciosos y no nos conformamos con quedarnos el 17. Queremos dar tranquilidad a los futbolistas".