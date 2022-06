De fichaje estrella a estrellado en el Almería

La llegada del inglés supuso el desembolso más grande de la historia del club

Arvin Appiah fue de los primeros fichajes más ilusionantes de Turki con su llegada al Almería. Un jugador poco conocido, pero con un futuro más que prometedor. Todo lo contrario a lo que ha demostrado en estas últimas temporadas con el equipo almeriense.

Todo depende de lo que el futbolista haga esta pretemporada con el equipo. Desde su llegada al Almería hace tres temporadas tan solo ha anotado cuatro goles y ha repartido 3 asistencias. Y no es porque no haya jugado, todo lo contrario, ha contado con minutos. Incluso cuando no los tenía se optó por cederlo al Lugo, donde contó con poca participación.

Llegó procedente del Nottingham Forest por un precio de 9 millones de euros, lo que suponía el fichaje más caro de la historia del Almería. En Inglaterra había formado parte de las categorías inferiores de la selección inglesa, donde contaban mucho con él.

Hay que decir que Appiah aún tiene un rango mayor de mejora que el de otros futbolistas, ya que aún tiene 21 años. A pesar de ello, en Almería también quieren resultados y no pueden estar esperando una explosión que finalmente sea tardía. Necesitan resultados ya, además es uno de los futbolistas que más cobra de la plantilla.

La Primera división es bastante más exigente que Segunda, eso está más que claro. Por lo que Rubi deberá evaluar la situación del jugador para la próxima temporada. Podrían pensar en una cesión en el caso de no querer desprenderse del futbolista.

De las actuaciones más destacadas en esta temporada fue cuando marcó el tanto de la igualada en el partido frente a Las Palmas. Un zurdazo raso desde fuera del área con el que consiguió batir al portero en uno de los campos más difíciles de esta temporada.

Es sabido que su gran fichaje ha caído en el olvido, ya que muchos otros han conseguido superarle, como Ramazani. Sin embargo, puede llegar a ser recordado por su estrellato, tras no conseguir destacar en el equipo almeriense. Rubi está dispuesto a darle todas las oportunidades posibles.