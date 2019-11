Celades: "Coquelin y Sobrino aún no están para competir ante el Betis"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, apuntó que Francis Coquelin y Rubén Sobrino, serán los siguientes jugadores en salir de la enfermería de su equipo y minimizó el impacto que ha tenido la reestructuración médica que ha habido en el club.

"Los que están mas cerquita son Coquelin y Sobrino, que han hecho partes de los entrenamientos, pero aún no están para competir en un choque como el de mañana. A los otros les queda un poco más", señaló Celades, que especificó que a Gonçalo Guedes "le faltan varias semanas, pero no me aventuro a decir cuantas".

Celades no quiso aclarar si fue él quien pidió que el nuevo jefe de los servicios médicos del club, Pedro López, no tratara a los jugadores del primer equipo. "Tenemos reuniones internas y cada uno expresa su opinión y a partir de ahí son decisiones que toma el club", señaló el entrenador, que minimizó el impacto de los cambios y señaló que es algo habitual.

"Los departamentos médicos no son fáciles, no sólo aquí. Lo que puedo decir con la mayor honestidad es que la repercusión interna en cuanto al ambiente no ha sido así. Seguimos trabajando con normalidad pese a la reestructuración. Ojalá hubiera más estabilidad pero no nos influye demasiado", explicó.